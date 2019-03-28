法官上節目講女助理遭騷擾是「婚外情未遂」恐記申誡

2019-03-28 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前職務法庭法官陳志祥去年為解說已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理再審輕判罰俸案，連上8個節目，說出「本件不是性騷擾」、「婚外情未遂」等話，言論引發爭議，中華民國法官協會、司法院和民間司改會分別具狀請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會報由司法院移送監察院審查，建議申誡。

陳志祥案是首件法官因上媒體為承辦案件解說，而遭送評鑑的案例。陳志祥在職務法庭判決後，沒有立即交出判決書，反而頻上媒體、接受訪問，指陳鴻斌案不是性騷擾，還說「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」。

要求評鑑的理由認為，陳去年3月12、13日，接連8次以擔任現場來賓、電話連線訪問等方式在節目談論案件，說出「如果用一般的術語就是辦公廳戀情，讓那個法官覺得好像有機可乘，所以去河堤那次就是一個正式的試探，那都是一個試探的過程，所以我們才用那個名詞說那是一個試圖發展成婚外情沒成功的一個個案。」、「我們判斷那是兩情相悅之後，男生試著要發展婚外情未遂的一個階段。」、「如果你們兩個人兩情相悅，在那邊挑逗，他只是言行不檢，想要試圖發展那個婚外情沒有成功嘛」，違反法官法、法官倫理規範。

當節目來賓問陳志祥「她(指女助理)閉上眼睛知道會被吻嗎？」，陳回答「這部分我不需要再跟你爭執，因為一般人都知道閉上眼睛之後，後面會有什麼動作。」。

法評會認為，陳志祥的發言明顯忽略職場上法官、女助理間存在的權力落差，一味強調「兩情相悅」、「婚外情未遂」，卻對為何只片面聽審改判，而沒傳喚被害人表示意見的媒體提問，沒能充分提出客觀說明，逕自臆測被害人不願到庭陳述意見，既稱非性騷擾，又說性侵害案件通常不二次傳喚被害人，說法令人生疑。

法官倫理規範第5條規定「法官應謹言慎行及避免有不當或易被認為損及司法形象之行為規範要求。」，且當時判決書還沒對外公開，陳卻上節目揭露心證，談的還是判決書沒出現的內容和個人評論，也被認定是違反法官法、法官倫理規範。

法評會認為陳志祥發言內容不客觀，讓國人萌生官官相護、缺乏性平觀念的質疑，情節重大，考量他過去擔任法官期間考績良好，沒受過懲戒，且多次為保障相關當事人權益積極聲請釋憲，還因此獲多號解釋，「申誡處分應已足資警惕」。