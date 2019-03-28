親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45聯合報 記者王聖藜╱即時報導

總統府祕書長陳菊。本報資料照片
總統府祕書長陳菊。本報資料照片
分享

總統府秘書長陳菊日前透過府秘書長辦公室表示媒體人抺黑她，將自訴吳子嘉、張友驊、謝寒冰共3名政論名嘴妨害名譽罪，陳菊分別向台北地院遞狀，台北地院受理後，今天完成分案程序，由3名受命法官各自處理，近日將分頭開庭審理。

法界人士說，陳菊認為被造謠、栽贓對3名名嘴各提1起自訴案，「並不尋常」，「也不特別」，她如果是將其中1名名嘴的3句話分成3案去提告，則可能是要被告忙著跑法院。

台北地院今天說，陳菊自訴吳子嘉妨害名譽案，分「108自字30號」審理，自訴張友驊妨害名譽案，分「108自字第31號」審理，自訴謝寒冰妨害名譽案，分「108自字第32號」審理，由於陳菊是分3份書狀、不同日期遞狀進法院，依分案規則，分給3位法官承審，不過，陳菊沒有對他們求償。

陳菊日前在臉書宣布決定提告「媒體人士」，指從去年年底大選開始，3人對她個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠；府秘書長辦公室隨後發出新聞稿，點名陳菊將控告謝寒冰、吳子嘉、張友驊。

依府秘書長辦公室新聞稿指出，從今年元月15號到31號為止，吳子嘉、張友驊、謝寒冰等人在中天「新聞龍捲風」與東森「關鍵報告」等節目，以長達半個月的時間，用不實言論抹黑她，不實謠言已經嚴重影響陳菊個人名譽，令陳菊忍無可忍，決定不姑息抹黑造謠，將控告這3人妨害名譽，所有律師費用，由陳菊本人自行負擔。

陳菊妨害名譽吳子嘉

相關新聞

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

知名音樂人遭控性侵 被害人說詞反覆不起訴

2019-03-28 13:40

勞資糾紛一個月互告3次 怒男砸車又扔雞蛋

2019-03-28 13:16

假推廣真聚賭！草屯麻將協會開賭 警突搜索被抄了

2019-03-28 12:51

台南市長黃偉哲到民權所留言打氣 女所長：全力以赴

2019-03-28 12:09

民法「天龍八部」作者伯父房產遭盜賣 子女討不到國賠

2019-03-28 12:05

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

涉掏空悠克 股市金主陳聰明80萬交保

2019-03-28 11:12

台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00

開車恍神A中央分隔島 車翻人傷欲哭無淚

2019-03-28 10:58

跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05

關說疑雲…桃園檢察長暫調高檢

2019-03-28 00:18

災後10年…小林村倖存者 帶著痛好好過日子

2019-03-28 00:09

逆轉！ 莫拉克風災小林村9戶15人獲國賠

2019-03-28 00:06

北市夜店聚眾殺警案 57人判刑定讞

2019-03-27 23:59

LINE抓「牛鬼蛇神」 助警逮毒蟲

2019-03-27 23:58

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已

2019-03-27 17:36

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

70歲退休教師深陷戀愛陷阱 18個月遭騙千萬

2019-03-27 16:38

欠稅1億聲請管收破紀錄 法院來回裁3年裁准

2019-03-27 16:27

桃園檢察長彭坤業捲入關說被調職 法務部：並非懲處

2019-03-27 16:18
看更多

熱門文章

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象

2019-03-27 15:40

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露

2019-03-27 17:14

秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘

2019-03-27 18:49

「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..

2019-03-27 15:46

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死

2019-03-27 17:27

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年

2019-03-27 16:51

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

「爸媽來救我」 警抄職業賭場 媽寶賭客急傳訊求助

2019-03-27 15:30

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺

2019-03-27 17:12

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月

2019-03-28 12:09

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞

2019-03-27 18:18

看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top