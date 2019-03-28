陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



總統府祕書長陳菊。本報資料照片 分享 facebook

總統府秘書長陳菊日前透過府秘書長辦公室表示媒體人抺黑她，將自訴吳子嘉、張友驊、謝寒冰共3名政論名嘴妨害名譽罪，陳菊分別向台北地院遞狀，台北地院受理後，今天完成分案程序，由3名受命法官各自處理，近日將分頭開庭審理。

法界人士說，陳菊認為被造謠、栽贓對3名名嘴各提1起自訴案，「並不尋常」，「也不特別」，她如果是將其中1名名嘴的3句話分成3案去提告，則可能是要被告忙著跑法院。

台北地院今天說，陳菊自訴吳子嘉妨害名譽案，分「108自字30號」審理，自訴張友驊妨害名譽案，分「108自字第31號」審理，自訴謝寒冰妨害名譽案，分「108自字第32號」審理，由於陳菊是分3份書狀、不同日期遞狀進法院，依分案規則，分給3位法官承審，不過，陳菊沒有對他們求償。

陳菊日前在臉書宣布決定提告「媒體人士」，指從去年年底大選開始，3人對她個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠；府秘書長辦公室隨後發出新聞稿，點名陳菊將控告謝寒冰、吳子嘉、張友驊。

依府秘書長辦公室新聞稿指出，從今年元月15號到31號為止，吳子嘉、張友驊、謝寒冰等人在中天「新聞龍捲風」與東森「關鍵報告」等節目，以長達半個月的時間，用不實言論抹黑她，不實謠言已經嚴重影響陳菊個人名譽，令陳菊忍無可忍，決定不姑息抹黑造謠，將控告這3人妨害名譽，所有律師費用，由陳菊本人自行負擔。