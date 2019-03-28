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丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄黃姓婦人與丈夫楊姓男子結婚20幾年，黃婦去年卻請求離婚，指出夫妻婚後1年多就分房睡，至今沒性生活，家務幾乎都她1人打理，4年前丈夫離家分居更形同陌路。楊雖辯稱「佛家要修煉」盡量不要性生活，也有按時拿錢養家；高雄少家法院審理認為，兩人感情裂痕難以回復，判准離婚，可上訴。

黃婦起訴主張，她1992年1月結婚，育有2個孩子，但因與楊姓丈夫價值觀差很多，婚後無法好好溝通，經常爭吵、冷戰，導致隔年起就分房睡，至今都沒性生活，且家中一切大小事幾乎全靠她打理，丈夫很少主動分擔責任，令她身心俱疲，且2015年丈夫搬出家裡後更是形同陌路。

黃婦認為，丈夫不願面對婚姻破裂、沒想挽回，夫妻情早已蕩然無存，婚姻有重大破綻沒有希望回復，希望能判准離婚。

楊姓丈夫則說，1993年間起分房睡是因「做佛家要修煉、要養精神」，盡量不要有性行為，如果有慾望才會做；2015年分居前仍與妻子偶有性生活，因妻子有時會歇斯底里哭鬧，擔心她自殺才離家。

楊還指，妻子提離婚官司前，仍有按月拿2萬元回家，也因自己從事保全業，休息時間較短，無法跟妻兒溝通，小孩事情才都交妻子處理，盼不要離婚。

法官審理時傳喚兩人的兒子作證，皆表示父母分房睡超過10年，很少講話，接觸不多，父親離家前每天吵架，包括為了離婚的事。法官認為，夫妻雙方都無法維繫情感，導致兩造分居、婚姻有嚴重破站，難以回復，楊姓男子也無法舉證分房、分居具體原因，判准離婚。

高雄黃姓婦人指出與丈夫20幾年沒性生活，訴請離婚。示意圖／Ingimage
高雄黃姓婦人指出與丈夫20幾年沒性生活，訴請離婚。示意圖／Ingimage
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離婚婚姻夫妻

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