買凶殺前妻詐保 男判刑5年

2019-03-28 13:46 中央社 台北28日電



華姓女子因負債累累，與許姓前夫、胞兄共謀自殺詐領保險金，由胞兄找來施姓男子槍殺華女身亡。高院更三審今天判處許男5年徒刑、華男5年6月徒刑、施男5年徒刑，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，華姓女子民國97年間背負高達新台幣1400萬元債務，萌生自殺領取保險金解決債務的念頭，其兄也因急需資金，得知華女死意甚堅並央請協助自殺後，與華女的許姓前夫共謀犯案。

身為華女保險受益人的許姓前夫承諾華女死後，以保險金支應華女及其胞兄債務；華女胞兄則聘請施姓男子擔任槍手，並帶華女前往當時的桃園縣大園鄉台61線勘查環境。

97年10月13日凌晨，華女胞兄安排華女與施姓槍手碰面以確認彼此身分，當天深夜，華女獨自駕車至台61線偏僻處後停靠路旁並搖下車窗，施男隨即近距離朝華女頭部開槍，導致華女當場死亡。

高院更三審時，華女的前夫、胞兄、槍手都否認犯案，但合議庭綜觀全案事證，認定華女囑託胞兄買凶殺己，施男為槍手，許姓前夫也牽涉其中，認定許男等3人觸犯受囑託而殺人罪、未經許可持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，以刑度最重的未經許可持有槍支罪論處。

更三審認為，本案審理已超過8年，但更二審未適用刑事妥速審判法減刑，且判決有其他違誤，因此撤銷改判。

新聞資料指出，許姓男子等人圖謀華姓女子保險理賠，許男名義上是前夫，但與華女同居共財，有實質上夫妻關係，卻未阻止華女輕生，華女胞兄也不勸阻華女，反而受託尋覓槍手，施男假釋期間貪圖金錢而犯案，3人對於生命毫無尊重，惡性重大。

更三審依速審法減輕其刑，判處許男5年徒刑、華男5年6月徒刑、施男5徒刑，全案仍可上訴。