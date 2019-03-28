親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣社頭鄉十八彎古道近年有鹿群出沒，是誰獵殺水鹿？田中警方今天抓到獵鹿人，他是住在田中的63歲陳姓男子，疑帶多隻獵犬入山獵鹿；目前他正在田中分局接受調查，警方要釐清他獵鹿的過程和鹿的去處。

前天有網友在臉書在地的「社頭人俱樂部」爆料，指出最近十八彎古道到處可見鮮紅的血跡，讓登山客看心驚。清山岩寺管理委員會總幹事陳慶福趕到現場察看，在古道發現不少脫落的鹿毛，確認是水鹿遭獵殺。

陳慶福說，二月底有人反映看到1隻野鹿被殺，前天登山客又反映古道一路是鮮紅的血跡，研判又有水鹿被獵殺，讓人氣憤，沒想到寧靜的登山古道竟成殺「鹿」戰場，希望有關單位能重視，還給登山民眾一個清淨的古道。

關心八卦山脈生態的網友「喜來登」上傳他今年2月1日在十八彎古道拍攝的1隻水鹿影片，他說，希望不是那隻可愛的水鹿遭獵殺。

「已與林務局聯繫，預定4月1日到十八彎古道會勘，研商如何防止八卦山脈的水鹿再遭獵殺。」彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，這幾年八卦山脈確實常有人發現水鹿，雖不屬野生動物，可依違法動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」移送法辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

大葉大學大葉大學生物資源系去年接受林務局南投分局委託，進行「八卦台地動物資源調查監測及石虎保育推廣計畫」，主持計畫的助理授徐歷鵬說，在調查中發現八卦山脈有幾個水鹿族群，十八彎古道附近山林間確有一群水鹿，成鹿有1米多高，體重應超過100公斤。

近幾年，八卦山脈常見鹿出沒林間。聯合報系資料照片／彰化市精誠中學老師李志穎提供
近幾年，八卦山脈常見鹿出沒林間。聯合報系資料照片／彰化市精誠中學老師李志穎提供
分享
十八彎古道最近常見血跡，警方今天證實有人獵殺水鹿。照片／清水岩寺管委會總幹事陳慶...
十八彎古道最近常見血跡，警方今天證實有人獵殺水鹿。照片／清水岩寺管委會總幹事陳慶福提供
分享

相關新聞

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

知名音樂人遭控性侵 被害人說詞反覆不起訴

2019-03-28 13:40

勞資糾紛一個月互告3次 怒男砸車又扔雞蛋

2019-03-28 13:16

假推廣真聚賭！草屯麻將協會開賭 警突搜索被抄了

2019-03-28 12:51

台南市長黃偉哲到民權所留言打氣 女所長：全力以赴

2019-03-28 12:09

民法「天龍八部」作者伯父房產遭盜賣 子女討不到國賠

2019-03-28 12:05

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

涉掏空悠克 股市金主陳聰明80萬交保

2019-03-28 11:12

台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00

開車恍神A中央分隔島 車翻人傷欲哭無淚

2019-03-28 10:58

跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05

關說疑雲…桃園檢察長暫調高檢

2019-03-28 00:18

災後10年…小林村倖存者 帶著痛好好過日子

2019-03-28 00:09

逆轉！ 莫拉克風災小林村9戶15人獲國賠

2019-03-28 00:06

北市夜店聚眾殺警案 57人判刑定讞

2019-03-27 23:59

LINE抓「牛鬼蛇神」 助警逮毒蟲

2019-03-27 23:58

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已

2019-03-27 17:36

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

70歲退休教師深陷戀愛陷阱 18個月遭騙千萬

2019-03-27 16:38

欠稅1億聲請管收破紀錄 法院來回裁3年裁准

2019-03-27 16:27

桃園檢察長彭坤業捲入關說被調職 法務部：並非懲處

2019-03-27 16:18

前綠委邱垂貞涉收中藥商賄賂 最高法院撤銷有罪判決

2019-03-27 16:17

與嫩妹喝到茫 外籍男左打店員又踹路過車輛

2019-03-27 15:49

詐團在大陸珠海監獄服刑後 遣返回台判免刑

2019-03-27 15:46

捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26
看更多

熱門文章

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象

2019-03-27 15:40

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長

2019-03-27 15:09

央行發生墜樓事件 女子不幸身亡

2019-03-27 14:21

超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露

2019-03-27 17:14

預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」

2019-03-27 14:53

秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘

2019-03-27 18:49

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..

2019-03-27 15:46

影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死

2019-03-27 17:27

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

兒子拿附卡被逼上絕路父竟不知 金管會要銀行改善

2019-03-27 14:20

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年

2019-03-27 16:51

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37

不顧標示禁止大車 貨車右轉騎士壓車底重傷

2019-03-27 14:42

中央銀行國庫局1女墜樓身亡 警介入釐清中

2019-03-27 13:57

「爸媽來救我」 警抄職業賭場 媽寶賭客急傳訊求助

2019-03-27 15:30

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺

2019-03-27 17:12

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞

2019-03-27 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top