抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣社頭鄉十八彎古道近年有鹿群出沒，是誰獵殺水鹿？田中警方今天抓到獵鹿人，他是住在田中的63歲陳姓男子，疑帶多隻獵犬入山獵鹿；目前他正在田中分局接受調查，警方要釐清他獵鹿的過程和鹿的去處。

前天有網友在臉書在地的「社頭人俱樂部」爆料，指出最近十八彎古道到處可見鮮紅的血跡，讓登山客看心驚。清山岩寺管理委員會總幹事陳慶福趕到現場察看，在古道發現不少脫落的鹿毛，確認是水鹿遭獵殺。

陳慶福說，二月底有人反映看到1隻野鹿被殺，前天登山客又反映古道一路是鮮紅的血跡，研判又有水鹿被獵殺，讓人氣憤，沒想到寧靜的登山古道竟成殺「鹿」戰場，希望有關單位能重視，還給登山民眾一個清淨的古道。

關心八卦山脈生態的網友「喜來登」上傳他今年2月1日在十八彎古道拍攝的1隻水鹿影片，他說，希望不是那隻可愛的水鹿遭獵殺。

「已與林務局聯繫，預定4月1日到十八彎古道會勘，研商如何防止八卦山脈的水鹿再遭獵殺。」彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，這幾年八卦山脈確實常有人發現水鹿，雖不屬野生動物，可依違法動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」移送法辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。