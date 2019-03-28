勞資糾紛一個月互告3次 怒男砸車又扔雞蛋

2019-03-28 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市泰山區新北大道五段某冷藏冷凍倉儲廠發生勞資糾紛，39歲鍾姓離職員工聲稱老闆積欠1萬元薪水未付，雙方協調不成，資方說他不僅陸續向勞工局、消防局、勞動部、勞檢處提出檢舉，並對老闆提告妨害自由。

本月5日深夜持球棒，鍾男怒砸公司貨車及廠房窗戶玻璃出氣，被提告毀損。11日他又到工廠門前扔擲雞蛋，35歲陳姓員工認為他三番二次鬧事，拿球棒出面阻擋，雙方爆發激烈口角爭執，事後鍾男便對陳姓員工提告恐嚇