假推廣真聚賭！草屯麻將協會開賭 警突搜索被抄了

2019-03-28 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮太平路麻將協會遭查出假推廣真聚賭，該協會林姓負責人被依賭博罪嫌移送法辦。圖／本報資料照 分享 facebook 南投縣草屯鎮太平路麻將協會去年遭檢舉以推廣之名行賭博之實，警方臨檢未果，但持續監控，昨晚持搜索票直搗該協會，發現林姓負責人和7名賭客正在打麻將，查扣賭具、積分卡等證物，依賭博罪嫌將林送辦。

草屯警分局指出，該麻將協會曾遭檢舉，公然聚賭抽頭和收清潔費，管轄勤區員警依規定實施稽查，且多次查訪卻無檢舉書上情事，但負責的草屯派出所沒有懈怠，仍持續留意蒐證，近期見時機成熟，且賭客聚集，因此突襲搜索也順利破獲。

警方調查，該協會林姓負責人以協會推廣麻將，讓會員以現金兌換積分卡，以牌局一底200分、一台20分和每分鐘1.5元場地費開賭，結束後再憑剩餘的積分卡扣除場地費和伙食費後，以1分換1元兌換現金給賭客，以合法掩護非法。

警方表示，該協會林姓負責人遭逮後，矢口否認有非法聚賭，堅稱沒有讓賭客兌換現金；該協會張姓理事長經通知到案後則稱，積分卡是採累計積分收回，歲末時再依排名頒發獎品、獎金或獎盃，僅是切磋牌藝，沒有兌換現金。