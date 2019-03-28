台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



法拍會上有輛2010年三陽機車，排氣量111CC，不訂底價1元起標，已被視為競標熱門標的物。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook 行政執行署台南分署訂於4月2日舉辦法拍會，拍賣物品包括JAGUAR轎車、中華貨車、馬自達休旅車等車輛，還有三陽機車、OLYMPUS單眼相機、瑞士機械表等琳瑯滿目，其中1輛2010年三陽機車，排氣量111CC，滯欠燃料費及罰鍰合計僅3900元，不訂底價1元起標，已被視為競標熱門標的物。

台南分署指出，這次法拍會訂於4月2日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號中庭廣場舉行，下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。同時，為增加法拍會熱鬧氣氛，現場曾有駐唱經驗的替代役男現身演唱。

而拍賣物品包括JAGUAR轎車、中華貨車、馬自達休旅車、福特小貨車等車輛，另有三陽機車、OLYMPUS單眼相機、1公升瓷裝金門高梁酒、瑞士機械表、捷安特腳踏車、名牌眼鏡等，歡迎民眾競標。

台南分署表示，為提高買氣，這次拍賣推出1輛2010年，三陽機車，排氣量111CC，滯欠燃料費900元、罰鍰3000元，合計僅3900元，不訂底價1元起標。另捷安特腳踏車也不訂底價1元起標。

為協助民眾將老舊機車辦理切結報廢免繳燃料費，台南監理站將在法拍會現場設攤位協助民眾，只要是在2002年以前出廠，確認行照有效日期逾5年，且2008年8月1日後無使用道路違規，無投保強制險及無排氣檢驗紀錄之機車，經車主填寫「機車報廢切結書」後，可由監理機關協助完成報廢登記，以減輕燃料費負擔。

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