看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小如」（化名）3年前搭客運返家，抵達終點站後，慘遭司機「阿福」（化名）性侵害，她因害怕不敢告訴家人，有次與媽媽看電視報導北部地區有公車司機性侵女乘客，忍不住哭著告訴媽媽，一審依強制性交罪將他判刑4年，他上訴二審，台中高分院以他未通過測謊，被害人指證歷歷，將全案駁回。可再上訴。

台中高分院審酌，「阿福」以公車司機為業，搭載「小如」數次後，知悉被害人有心智缺陷，為滿足自己一時私慾，利用她不知抗拒之狀態，性侵被害人，而他自始均否認犯行，於警詢、偵查中原坦承曾經搭載過「小如」、曾與她對話等，但一審竟改稱其沒有印象看過她沒有與她交談過，難認有悔悟之心，遂將全案駁回。

「阿福」否認乘機性交犯行，辯稱他未曾對「小如」為乘機性交之行為，僅為她一人片面陳述，無其他證據，況她前後證詞反覆不一；「小如」的媽媽於105年12月1日即已知悉本案，卻遲至次年3月26日始攜甲女報警，有違常理。

被害人「小如」的媽媽作證稱「有天吃晚飯時，看到新聞在播台北有一樁司機性侵乘客的新聞，我當時覺得公車上有那麼多人，怎麼可能性侵，就說：這怎麼可能，怎麼可能會發生這種事情，這根本就是太不可思議了吧」。

「女兒原坐在我對面吃飯，忽然把碗放下，臉色不對，就進去房間，我以為女兒只是去拿東西，一直到飯都吃完了，都沒看到女兒出來，我就去叫她出來，發現她在哭」。 「女兒說公車到了最後一站的時候有可能都會沒有乘客了，最後女兒才告訴我說，她有碰過這樣的事，我非常驚訝，問女兒事情是如何發生，女兒只是一直哭泣，我非常驚訝，有這麼多不堪的事情居然發生在女兒身上」。

「我非常地自責，居然都完全不知道女兒曾經受過這麼大的傷害，女兒自己獨自承受這麼久。我當時非常氣憤，有先打電話去詢問一位女性議員如果碰到這種事情應該要怎麼辦」。

「女兒常常把自己關在浴室裡面大吼大叫的，每次下班回家，就開始大罵公車司機今天開車怎麼樣，當時我並沒有去瞭解太多，只是覺得女兒怎麼突然從一個安靜的孩子，變成一個非常憤世嫉俗的孩子」。

合議庭認定，被害女的媽媽在知悉本案前，已覺察女兒個性上之轉變，經常無來由地憤怒、生氣，而被害人是看到與其類似案情新聞後，因而觸動其情緒反應，在媽媽一再追問下，始告訴媽媽她遭性侵害，足證她遭司機性侵害。