富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名80歲李姓阿嬤2011年間協助某祭祀公業取得土地，獲佣金高達1億多元，並將部份收入贈與子女，卻拒付贈與稅及漏繳所得稅的罰鍰，仍欠國庫1476萬多元，行政執行署桃園分署查獲，昨將她向法院聲請管收獲准，但李嬤辯稱不知有逃漏稅，更痛哭大喊「我沒有做壞事！」

桃園分署調查，李2011年協助祭祀公業取得土地後，獲得報酬超過1億元，她並贈與子女等7人共1782萬9000元，但直到2013年才補繳綜合所得稅3000多萬元，但漏繳所得稅產生的罰鍰、贈與稅等共1600多萬元遲未處理。

分署人員經執行義務人財產清償17萬元後，再向受贈人追討贈與稅156萬2900元，唯獨李嬤從未字自行繳納，至今包含滯納金、利息等，仍欠國庫達1476萬多元。

分署查出，李當初收受報酬後，在繳款書送達、其申請複查，訴願以及行政訴訟間，她竟然還陸續將銀行存款轉到其他親人戶頭，甚至好幾度提領鉅額現金，一共將近2000萬元。

另在移送書送達後，李再將名下2間房屋分別用買賣、贈與名義轉到女兒名下，顯然已有履行義務可能卻故意不履行，且有隱匿自身應提供強制處分財產情況。

桃園分署說，多次通知她都未到場，向法院聲請拘提獲准後，昨天將李嬤拘提到案，但她仍不據實陳報資金流向，也未提供具體清償計畫，態度消極不配合，並認定她有能力，但無誠意處理欠稅，以她顯然有履行義務的能力，卻涉有隱匿或處分可供強制執行財產之情事，向法院聲請管收。