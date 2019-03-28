親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜抵台怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東市羅姓里長，於去年五合一選舉期間，涉嫌賄選被檢察官偵查終結提起公訴。記者尤聰...
台東市羅姓里長，於去年五合一選舉期間，涉嫌賄選被檢察官偵查終結提起公訴。記者尤聰光／攝影
分享
台東市羅姓里長，於去年五合一選舉期間，被警方查獲住處藏有準備賄選的現金40萬元，他向檢察官供稱是有不知名人士找他幫忙尋求連任的李姓縣議員買票，檢察官偵查終結提起公訴。

去年台東5合1選舉，台東市羅姓里長雖是同額選舉，但警方接獲線報，羅姓里長準備買票，警方於投票前夕持搜索票前往羅的住處，當場搜出剛從銀行領出的40萬元現金，以及賄選名冊。

警方依違反公職人員選罷法移送台東地檢署偵辦。羅向檢察官供稱一名陌生男子拿40萬現金給他，以及買票名冊，要求幫尋求連任的李姓縣議員候選人買票，但還沒開始買就被警方查獲。

檢察官將羅依違反選罷法的預備犯行賄罪提起公訴，因羅深表悔悟，建請法院宣告緩刑；另外，預備行賄的40萬現金全數沒收。

【中央社／台東縣28日電】

台東羅姓里長去年選舉期間，抱著現金新台幣40萬元準備幫尋求連任的李姓縣議員賄選，檢察官偵查終結提起公訴，40萬元現金沒收。

去年台東五合一選舉，台東市羅姓里長競選連任，雖然同額競選，只要自己投給自己一票就能當選，但台東警方接獲線報，羅姓里長準備大規模買票，讓警方相當訝異，警方查證，情資可信。

台東縣警察局關山分局展開蒐證，於去年11月22日投票前收網，當場在羅姓里長身上搜出剛從銀行領出的40萬元，以及賄選名冊，警方依違反公職人員選罷法移送台東地檢署偵辦。

羅姓里長向檢察官表示，一名陌生男子拿40萬現金給他，以及買票名冊，要求幫尋求連任的台東市李姓縣議員候選人買票，但剛出門就被警方查獲。

羅姓里長和李姓縣議員均順利連任，日前檢察官將羅姓里長依違反選罷法的預備行賄罪提起公訴，因羅姓里長深表悔悟，建請法院宣告緩刑；另外，預備行賄的40萬現金沒收。

李姓縣議員部分，台東地檢署主任檢察官連思藩表示，因證據不足，且無法追出拿現金給羅姓里長的男子是誰，因此案情無法向上追查。

檢察官台東

相關新聞

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

台南市長黃偉哲到民權所留言打氣 女所長：全力以赴

2019-03-28 12:09

民法「天龍八部」作者伯父房產遭盜賣 子女討不到國賠

2019-03-28 12:05

涉掏空悠克 股市金主陳聰明80萬交保

2019-03-28 11:12

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00

開車恍神A中央分隔島 車翻人傷欲哭無淚

2019-03-28 10:58

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05

關說疑雲…桃園檢察長暫調高檢

2019-03-28 00:18

災後10年…小林村倖存者 帶著痛好好過日子

2019-03-28 00:09

逆轉！ 莫拉克風災小林村9戶15人獲國賠

2019-03-28 00:06

北市夜店聚眾殺警案 57人判刑定讞

2019-03-27 23:59

LINE抓「牛鬼蛇神」 助警逮毒蟲

2019-03-27 23:58

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已

2019-03-27 17:36

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

70歲退休教師深陷戀愛陷阱 18個月遭騙千萬

2019-03-27 16:38

欠稅1億聲請管收破紀錄 法院來回裁3年裁准

2019-03-27 16:27

桃園檢察長彭坤業捲入關說被調職 法務部：並非懲處

2019-03-27 16:18

前綠委邱垂貞涉收中藥商賄賂 最高法院撤銷有罪判決

2019-03-27 16:17

與嫩妹喝到茫 外籍男左打店員又踹路過車輛

2019-03-27 15:49

詐團在大陸珠海監獄服刑後 遣返回台判免刑

2019-03-27 15:46

捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26

悠克國際爆炒股弊案 檢調發動約談

2019-03-27 15:13

民眾臉書打卡辱罵員警 員警比對資料法辦

2019-03-27 14:42

爭議房東張淑晶再爆借貸糾紛 法院判她賠319萬餘元

2019-03-27 14:08

辱罵弟女友「這種女人你也要」 兄被判拘役還賠12萬

2019-03-27 14:07

不滿對手陣營掛「毒水看板」 涂醒哲提告不起訴

2019-03-27 13:59
看更多

熱門文章

找到了！中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽

2019-03-27 13:35

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象

2019-03-27 15:40

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長

2019-03-27 15:09

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

央行發生墜樓事件 女子不幸身亡

2019-03-27 14:21

超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露

2019-03-27 17:14

預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」

2019-03-27 14:53

秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘

2019-03-27 18:49

「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..

2019-03-27 15:46

影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死

2019-03-27 17:27

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

兒子拿附卡被逼上絕路父竟不知 金管會要銀行改善

2019-03-27 14:20

台鐵松山站傳旅客持刀攻擊 凶嫌落網1站務員手遭劃傷

2019-03-27 12:48

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

「太陽公主號」爭端暫落幕 三方協調結論：29日出爐

2019-03-27 12:55

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

台中一對姊妹騎腳踏車卡聯車車底 分受輕重傷

2019-03-27 13:41

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年

2019-03-27 16:51

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37

不顧標示禁止大車 貨車右轉騎士壓車底重傷

2019-03-27 14:42

中央銀行國庫局1女墜樓身亡 警介入釐清中

2019-03-27 13:57

「爸媽來救我」 警抄職業賭場 媽寶賭客急傳訊求助

2019-03-27 15:30

小林村國賠大逆轉勝訴 自救會盼高市府別再上訴

2019-03-27 12:35

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26

聯電榮譽副董宣明智長子婚變鬧上法院 二審判准離婚

2019-03-27 13:10

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top