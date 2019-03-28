台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東市羅姓里長，於去年五合一選舉期間，涉嫌賄選被檢察官偵查終結提起公訴。記者尤聰光／攝影 分享 facebook 台東市羅姓里長，於去年五合一選舉期間，被警方查獲住處藏有準備賄選的現金40萬元，他向檢察官供稱是有不知名人士找他幫忙尋求連任的李姓縣議員買票，檢察官偵查終結提起公訴。

去年台東5合1選舉，台東市羅姓里長雖是同額選舉，但警方接獲線報，羅姓里長準備買票，警方於投票前夕持搜索票前往羅的住處，當場搜出剛從銀行領出的40萬元現金，以及賄選名冊。

警方依違反公職人員選罷法移送台東地檢署偵辦。羅向檢察官供稱一名陌生男子拿40萬現金給他，以及買票名冊，要求幫尋求連任的李姓縣議員候選人買票，但還沒開始買就被警方查獲。

檢察官將羅依違反選罷法的預備犯行賄罪提起公訴，因羅深表悔悟，建請法院宣告緩刑；另外，預備行賄的40萬現金全數沒收。

【中央社／台東縣28日電】

台東羅姓里長去年選舉期間，抱著現金新台幣40萬元準備幫尋求連任的李姓縣議員賄選，檢察官偵查終結提起公訴，40萬元現金沒收。

去年台東五合一選舉，台東市羅姓里長競選連任，雖然同額競選，只要自己投給自己一票就能當選，但台東警方接獲線報，羅姓里長準備大規模買票，讓警方相當訝異，警方查證，情資可信。

台東縣警察局關山分局展開蒐證，於去年11月22日投票前收網，當場在羅姓里長身上搜出剛從銀行領出的40萬元，以及賄選名冊，警方依違反公職人員選罷法移送台東地檢署偵辦。

羅姓里長向檢察官表示，一名陌生男子拿40萬現金給他，以及買票名冊，要求幫尋求連任的台東市李姓縣議員候選人買票，但剛出門就被警方查獲。

羅姓里長和李姓縣議員均順利連任，日前檢察官將羅姓里長依違反選罷法的預備行賄罪提起公訴，因羅姓里長深表悔悟，建請法院宣告緩刑；另外，預備行賄的40萬現金沒收。

李姓縣議員部分，台東地檢署主任檢察官連思藩表示，因證據不足，且無法追出拿現金給羅姓里長的男子是誰，因此案情無法向上追查。