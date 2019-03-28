陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園某陸軍營區王姓少校被檢舉承辦某科大招生案收校方給的12萬多元獎金，去年4月3日劉姓少將指揮官偕王姓、郭姓及李姓等3名上校主管，針對王做行政調查，他不滿人身自由遭限制，向4人提告強制、陸海空軍刑法長官對部屬明知不應懲罰而懲罰；檢方認為，該調查非懲處，予以不起訴。

王姓少校指控，自己因遭檢舉利用承辦公餘進修職務之便，招攬同事參加某科大公餘進修，獲得該校提供獎金12萬多元，當天劉姓少將就帶著其他3名主官，以及另名監察官對他展開調查。

他指出，其中1名王姓上校組長和他說「為求自清及日後減輕處罰，應先把獎金交給憲兵隊保管」，其他人在旁附和助勢，就連自己想回寢室拿冠狀動脈的藥吃，都被要求不能離開現場，他迫於無奈只好先交出獎金，一直到晚上12點多才離營返家，控告一干人等妨害自由。

檢方訊時，劉姓少將辯稱，王因承辦該科大招生推薦案，被檢舉有獎金流進他帳戶，但調查過程沒有限制王自由，也未用強暴、脅迫方式逼他交出獎金；王姓上校則說，有建議他繳回獎金自清，日後若被檢調認定違法，該舉動對他自己也有幫助。

另游姓監察官也證稱，當天沒有以強制力約束王的行動自由，他也表示願意配合，過程中也讓他打電話給單位下屬，請對方到寢室拿藥給他服用。