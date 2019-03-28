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藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

藝品店周姓老闆委請住在德國的陳姓友人，在拍賣網站購買3只現生象（指現代的亞洲象、非洲象）的象牙手環後，再由快遞業者運送回台，被財政部關務署台中關人員查獲，送屏科大鑑定確為現生象，台中地院今天依違反野生動物保育法將他判刑7月，緩刑3年，並向公庫支付3萬元，扣案象牙手環沒收。

檢察官偵查時，周男（50歲）坦承輸入象牙，辯稱「我只知道那是老象牙，並不清楚是否為現生象象牙，只是買來做為家人配戴用，並無販售」。

檢察官查出，周男既自承已從事藝品買賣10多年，理應對於相關藝品比一般民眾富有研究，且他既已瀏覽過台灣地區的奇摩網站認為售價過高而轉往國外購入，足見對於此類象牙手環製品已有相當了解，認定周男是卸責之詞。

檢審查出，周男明知亞洲象、非洲象是中央主管機關行政院農業委員會依野生動物保育法規定公告的保育類野生動物，其產製品依規定，非經行政院農委會同意，不得輸入。違者處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

法官審理時，周男態度佳，已見悔意，審酌他因一時貪得保育類野生動物的產製品，經本刑宣告後，當知警惕而無再犯之虞，予以宣告緩刑3年，以啟自新。

去年7月間，周男委由住在德國的大陸友人陳男，透過拍賣網站購入3只現生象的象牙手環後，再委由不知情的快遞業者，運送至周男的台中市住處。7月20日，經財政部關務署台中關派駐至台中英才郵局關員查驗郵包時，發現內裝有疑似象牙手環3只而予以查扣。

經送屏東科技大學研究發展處野生動物保育服務中心鑑定確認為現生象象牙，始查出周男違反野生動物保護法。

藝品店周姓老闆委請住在德國的陳姓友人，在拍賣網站購買3只象牙手環後，再由快遞業者...
藝品店周姓老闆委請住在德國的陳姓友人，在拍賣網站購買3只象牙手環後，再由快遞業者運送回台，被財政部關務署台中關人員查獲，台中地院今天依違反野生動物保育法將他判刑7月，緩刑3年。 圖／本報資料照
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象牙行政院非洲

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