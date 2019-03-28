跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



越南籍船員王延順，4年前隨貨輪來台，未隨貨輪離境而逃逸，今年初被警查獲，為免遭收容、強制出境，以1萬2000元向警行賄，經員警拒絕當場逮捕，經檢依貪污罪起訴，台中地院審理時，經協商後，法官依貪污罪將他判刑6月、緩刑2年，褫奪公權1年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，沒收行賄款。

判決書指出，越南籍男子HOANG DINH THUAN(中文名為王延順)未取得合法居留證，於104年3月13日，利用在侑勝富號貨輪擔任船員，持護照隨貨輪自高雄港入境，短暫停留後，未隨貨輪離境而逕自逃逸。

至108年1月29日晚間，王延順在臺中市區金巴黎銀樓欲變賣黃金項鍊，適清水警分局沙鹿分駐所副所長陳俊佑、警員陳致銘至該處巡邏勤務，王延順見警旋即往樓上逃逸，陳致銘等人察覺有異，尾隨盤查，王延順自稱為逃逸外勞，無法提出居留證，員警將他帶回沙鹿分駐所進行查證。

王延順搭警車於返所途中，為求脫身，免遭收容、強制出境，向副所長向陳俊佑稱「我拿給你1萬，你給我放開」、「我拿給你們兩個1萬元，沒問題，1人5千」，且拿出千元鈔票點數。