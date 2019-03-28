涉炒作悠克股票 2被告交保1限制出境

2019-03-28 10:42 中央社 台北28日電



檢調獲報，陳姓男子、蔣姓妻子及林姓男子等3人涉嫌掏空股票上市公司悠克國際資產，並炒作悠克股票，台北地檢署昨天展開搜索、約談，今天凌晨諭令陳、林交保，蔣女限制出境。

檢調查出，陳男等3人涉嫌於民國105年至106年、106年至107年炒作悠克國際股票，並涉嫌以假交易等方式，掏空悠克資產，涉嫌違反證券交易法等罪。

北檢昨天指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索陳姓夫婦、林男住處及辦公室，並約談3人說明，訊後移送台北地檢署。

檢察官訊問後，今天凌晨諭令陳男新台幣80萬元交保、林男20萬元交保，2人並限制出境、出海，蔣女限制出境。