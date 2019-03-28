童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市前議員童仲彥爭議不斷。 聯合報系資料照／記者林孟潔攝影 分享 facebook 台北市議會前議員童仲彥涉嫌詐領公費助理費等案，台北地檢署依貪汙、偽造文書罪嫌起訴他，台北地院審理時，童不認罪，合議庭今天判童貪汙罪有期徒刑7年6月、偽造公文書罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。

偵查中，童仲彥的助理也被法辦，不過，被檢察官處分附條件緩起訴，至於童被起訴之後，一度透過律師對外表示，所領取的補助款全數用在議會助理的薪資等公務支出上，沒有一分一毫落入個人口袋，還稱會向法官說明爭取清白。

檢方起訴書指出，依規定，直轄市議員得聘用公費助理6至8人，每名議員每月公費助理補助總額，則不得逾24萬元、公費助理每人每月支領金額不得逾8萬元，公費助理費用由議會編列經費支應，並且比照軍公教年終工作獎金，酌給春節慰勞金等。

檢調調查，童仲彥為支應服務處支出，從2011年11月至2012年3月間，虛列每月3萬元聘任蔡博安為助理，之後將薪資領出，詐領不法所得12萬3842元。

另外，童仲彥受助理魏國桂所請託，將魏妻張姓女子列為公費助理，除讓張女可投保勞保，並可支付魏的部分薪資；童仲彥指示前妻李秀環向台北市議會自2012年3月至2013年4月辦理聘任張女，致議會不實造冊、製作扣繳憑單公文資料，童另涉嫌偽造公文書罪嫌。