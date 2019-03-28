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為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42聯合新聞網 永然文化出版

為了紅竟裸露拍「抖音」，法律麻煩找上門！（新浪微博照片）
為了紅竟裸露拍「抖音」，法律麻煩找上門！（新浪微博照片）
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李永然律師、關治維律師

案例

小美是公認的校花，也是全校男同學都想追求的對象，更因為甜美的外貌，在網路上也得到相當多的討論。小美的同班同學小靜平時有拍攝抖音短片的習慣，一心嚮往成為網紅、受到多數人的注意。小靜非常忌妒小美人緣好、常被男同學追求及網路上的知名度。為了超越小美、成為校園以及網路上的話題人物，小靜決定拍攝多支爆炸性十足的「抖音」短片。小靜一連數天趁著放學時間，在人來人往的人行道上拍攝「全裸」抖音短片，更轉貼到自己的臉書和IG上。小靜會有什麼法律責任？

解析

為了成為明星、藝人，因而做了違法或者逾矩行為的新聞時有所聞。近年更因為網路的普及，任何人都可以透過網路上傳各種相片、影片而一夕爆紅成為「網紅」。使得許多青年學子為了成為網紅，拍攝各種危險，甚至「裸露」、情色的影片。以前面的案例而言，小靜就是屬於拍攝了「裸露」、情色的影片。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然...
（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）
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《刑法》第234條規定：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金。」也就是常在社會新聞中聽聞的「公然猥褻罪」。

依照司法實務歷來的解釋，「公然」是指多數不特定可以共見共聞；至於「猥褻」行為，則大致是指「性交」以外，客觀上足以使人興奮或滿足性慾，並會引起一般人羞恥或厭惡感的色情行為。立法者認為公然的做這種色情行為，有礙於社會風化，因而立法加以處罰。

案例中，小靜全身赤裸的在人來人往的大街上拍攝抖音影片，這樣的行為足以使人興奮或者滿足他人性慾，又因為地點是在人來人往的路段，經過的多數路人都可以看到小靜的行為，更因為透過網路上傳影片讓更多的人能夠看到小靜的行為，因此小靜的行為符合前面討論的「公然」以及「猥褻行為」，將會構成《刑法》第234條的「公然猥褻罪」！

在此要特別提醒青年朋友們，要注重自己的「身體權」和「隱私權」，千萬不要為了一時想紅，拍攝「裸露」影片出賣自己的身體權和隱私權！拍攝裸露影片的行為不但會有「刑事」責任；更可能因為影片上傳網路持續流傳，縱使後悔也很難將已經流出的影片完全下架！因此千萬不要為了一時的想紅而拍攝裸露影片，否則造成自己身體權和隱私權無法挽回的損害，將後悔莫及！

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所 李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）

抖音

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