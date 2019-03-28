影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市北區公園路、 柳川東路口今晨0時許發生民眾互毆事件，經警方調查，詹男（35歲）與李男（28歲）均為ｕUber司機，雙方是朋友關係，疑因不滿調度載客，引發口角、互毆，雙方均掛彩。

大批警力快打到場大聲喝令制止，隔開雙方人馬及壓制現場滋事份子，並持警棍及辣椒水噴霧器警戒，將滋事的詹男等4人帶回釐清案情。