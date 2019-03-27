雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣警察局長黃勢清因為日前一起二次鬥毆事件，被記過二次處分，縣長張麗善對此表示，因防範未然導致二次鬥毆事件發生，她深感遺憾，但雲林警方在資源、警力不足的情況下，仍積極努力維持治安，必須要給予鼓勵，局長因此事被記過二次，她憂心可能打擊基層員警士氣。