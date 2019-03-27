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雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣警察局長黃勢清因為日前一起二次鬥毆事件，被記過二次處分，縣長張麗善對此表示，因防範未然導致二次鬥毆事件發生，她深感遺憾，但雲林警方在資源、警力不足的情況下，仍積極努力維持治安，必須要給予鼓勵，局長因此事被記過二次，她憂心可能打擊基層員警士氣。

張麗善說，民生與治安是人民最重視的事情，也是她執政努力的目標，雲林縣幅員遼闊，警力及資源相較六都顯得貧瘠，員警的辛苦更是不為外人知，經過這次事件，基層員警應該都會有所警惕，但平常員警的努力也應給予鼓勵，不能因此事件被抹煞，這次局長被重懲，可能打擊基層士氣，更讓她覺得憂心。

雲林縣警察局長黃勢清（右四）因為日前一起二次鬥毆事件，被記過二次處分，縣長張麗善...
雲林縣警察局長黃勢清（右四）因為日前一起二次鬥毆事件，被記過二次處分，縣長張麗善（右五）對此表示，因防範未然導致二次鬥毆事件發生，她深感遺憾，但員警辛苦維護治安，努力不該因此抹煞。圖／翻攝自雲林縣政府官網
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張麗善警察

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