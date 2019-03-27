中和棄嬰案 女移工責付仲介看管並限制出境

2019-03-27 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市中和區今傳棄嬰案，警方循線找到是一名20歲越南女移工所為，調查後確認她就是生母，棄置原因是因為無法照養，晚間依遺棄罪將她移送法辦。由於女移工坦承犯行，檢方複訊後責付仲介看管，並限制出境出海。