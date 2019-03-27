宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和妻子王敏爆出婚變風波，宣昶有控訴妻子長期懷疑他外遇，帶孩子回娘家分居至今，更誣指他家暴，要求離婚；王敏則指宣昶有曾嫖妓、吸毒等。一審判准兩人離婚，高等法院今天仍判准兩人離婚。宣昶有今指出，衷心希望和王敏不要再爭執了，以免影響孩子成長。

宣昶有今天得知判決結果表示，他很滿意二審判決結果，他不考慮上訴，因為他衷心希望和王敏兩個人不要再爭執，以免影響孩子成長。他說，他必須肯定，也很感謝王敏將2個孩子照顧得很好，未來要請她辛苦一點，而他身為孩子的父親，保證會盡力付出，也會和王敏合作一起替孩子最大的利益而努力。

宣昶有說，至於二審判決他和王敏均要接受30個小時親職教育課程，他從一審時就已經上過新竹地方法院安排的親職教育超過30小時，且最高法院7日也已裁定他不用再上課。

宣昶有是聯電榮譽副董事長宣明智的公子，從矽谷IC設計工程師，又成為中醫師、西醫師，最後投入生物科技，創辦宣捷生技公司，發展幹細胞技術。王敏則是長豐公司董事長的女兒，兩人婚後育有2名子女，但多年前鬧出婚變。

一審判准兩人離婚，小孩監護權屬於宣昶有；案件上訴，高等法院認為，兩人對立勢同水火，感情不睦到達冰點，私下已經沒有連絡，顯見雙方形同陌路，故判准兩人離婚。