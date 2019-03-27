親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51聯合報 記者張宏業╱即時報導

上市公司悠克國際爆掏空炒股弊案。調查局台北市調查處發現，曾捲入樂陞炒股案的股市金主陳聰明，涉嫌入主悠克國際後，利用虛假交易、購買境外傘型基金等手法，挪用悠克國際8億元，用來炒作昇華、悠克等多檔股票，另拿錢償還私人巨額債務，結果陳聰明炒股未獲利，反而因公司財務虧損遭檢調盯上，被控違反證交法、背信等罪。

台北市調處去年底就鴨子滑水暗中蒐證，今天見時機成熟，上午兵分多路搜索陳聰明位於天母住居所，約談陳聰明與妻子蔣寶夏、林姓基金掮客等3名被告，晚間已移送台北地檢署複訊，由於悠克國際虧損嚴重，檢方不排除強制處分；外傳陳聰明涉及炒作大同股票，專案人員指出，陳聰明雖持有大同股票，但未鎖定大同股價炒作。

據調查，陳聰明去年透過人頭大買由影視大亨俞惟中成立的昇華娛樂股票，事後卻爆發違約交割，金額高達8千萬元，但陳聰明竟拿被停止交易的悠克股票要折抵交割費，元大證券為確保債權，決定通報檢調處理，也讓陳聰明掏空悠克國際浮上檯面。

陳聰明是股市聞人，曾捲入和旺炒股、樂陞弊案等重大金融犯罪案件，和旺前董座劉永祥因在澳門欠下賭債，掏空公款5億元、盜開和旺7億6千萬元支票作為私人擔保品，僅收5億多元訂金，將市價30億元的土地轉手給金主陳聰明。

北檢2016年偵辦樂陞案時，懷疑陳聰明7天內買賣樂陞股票2千張，意圖操縱樂陞股價，另協助樂陞前董事長許金龍收購可轉換公司債，涉及內線交易，命陳聰明3千萬元交保；陳湊不出保金，當庭告知檢方乾脆直接收押，雙方經過4次「殺價」，最後降為250萬元交保。

股市聞人陳聰明涉掏空悠克國際8億元遭約談。記者張宏業/攝影
股市聞人陳聰明涉掏空悠克國際8億元遭約談。記者張宏業/攝影
分享

炒股掏空

相關新聞

樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談

2019-03-27 16:57

捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18

與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51

聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已

2019-03-27 17:36

惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16

國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51

70歲退休教師深陷戀愛陷阱 18個月遭騙千萬

2019-03-27 16:38

欠稅1億聲請管收破紀錄 法院來回裁3年裁准

2019-03-27 16:27

桃園檢察長彭坤業捲入關說被調職 法務部：並非懲處

2019-03-27 16:18

前綠委邱垂貞涉收中藥商賄賂 最高法院撤銷有罪判決

2019-03-27 16:17

與嫩妹喝到茫 外籍男左打店員又踹路過車輛

2019-03-27 15:49

詐團在大陸珠海監獄服刑後 遣返回台判免刑

2019-03-27 15:46

悠克國際爆炒股弊案 檢調發動約談

2019-03-27 15:13

民眾臉書打卡辱罵員警 員警比對資料法辦

2019-03-27 14:42

爭議房東張淑晶再爆借貸糾紛 法院判她賠319萬餘元

2019-03-27 14:08

辱罵弟女友「這種女人你也要」 兄被判拘役還賠12萬

2019-03-27 14:07

不滿對手陣營掛「毒水看板」 涂醒哲提告不起訴

2019-03-27 13:59

南港輪胎老臣收5.3億回扣 二審判賠5946萬元

2019-03-27 13:50

聯電榮譽副董宣明智長子婚變鬧上法院 二審判准離婚

2019-03-27 13:10

2女吵架PO文「每天說呂X遠大律師很疼她」 判拘役

2019-03-27 12:43

小林村國賠大逆轉勝訴 自救會盼高市府別再上訴

2019-03-27 12:35

女友跳樓亡他遭控加工自殺無罪 原因是有勸女友不要死

2019-03-27 12:25

酒後騎乘電動自行車，會有酒駕刑責嗎？

2019-03-27 12:14

小偷橫行大桃園惹民怨 警方搜捕2月抓到人

2019-03-27 12:07

為友人安裝GPS公親變事主 法官依職權告發授意者

2019-03-27 12:01

降價後的3只勞力士 台北分署4月2日拍賣

2019-03-27 11:59

「扁回來關等賴神特赦更光榮」 拔菜總部中監抗議

2019-03-27 11:41

曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32

別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26

大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補

2019-03-27 11:06

資產千億總裁失智 爆出家族爭產案

2019-03-27 10:50

我們與濫訴的距離：搞錯對象的「防檢濫訴條款」

2019-03-27 09:42

他酒駕法官卻撤銷1萬9罰單 原因是警方沒全程錄影

2019-03-27 09:40

崩潰婦殺中風夫 法官連減三次刑

2019-03-27 00:32

牙醫遭起訴 醫界：病灶不明顯 牙醫難發現

2019-03-27 00:00
看更多

熱門文章

影／太陽公主遊輪爆霸船 首批下船旅客：衝突一觸即發

2019-03-27 09:05

影／太陽公主號船內影像曝光！旅客怒：旅程跟逃難一樣

2019-03-27 10:43

找到了！中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽

2019-03-27 13:35

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

2019-03-27 08:04

孟耿如弟弟輕生 死前傳訊女友：我準備好了

2019-03-26 20:48

礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象

2019-03-27 15:40

參考理想美髪照卻被剪成阿桑頭 網友分析：人的問題

2019-03-26 20:16

太陽花「社運醫師」柳林瑋遭爆涉性侵 被害女子不止一人

2019-03-27 11:43

刺青犯「這禁忌」 男遭厄運纏身險喪命

2019-03-26 20:17

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

淚訴遭硬上菊花失守 監視器卻拍到2人緊貼不斷抽動

2019-03-27 11:12

大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08

南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長

2019-03-27 15:09

資產千億總裁失智 爆出家族爭產案

2019-03-27 10:50

預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」

2019-03-27 14:53

「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神

2019-03-27 09:58

國道遇兩難…為保命不煞車 聯結車衝入車陣

2019-03-26 23:38

央行發生墜樓事件 女子不幸身亡

2019-03-27 14:21

曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32

台中「奪命斜坡」又傳車禍！曳引車衝對向撞4車2傷

2019-03-27 10:45

超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露

2019-03-27 17:14

影／北市5樓民宅頂樓加蓋竄火舌 消防局救出受困3人

2019-03-26 23:05

別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26

影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10

台鐵松山站傳旅客持刀攻擊 凶嫌落網1站務員手遭劃傷

2019-03-27 12:48

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補

2019-03-27 11:06

民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品

2019-03-27 11:42

影／中和臍帶未斷女嬰 警追自行車男女疑棄置

2019-03-27 11:16

「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..

2019-03-27 15:46

台中一對姊妹騎腳踏車卡聯車車底 分受輕重傷

2019-03-27 13:41

「太陽公主號」爭端暫落幕 三方協調結論：29日出爐

2019-03-27 12:55

大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死

2019-03-27 17:27

嬰兒遭丟新北街頭 6個月內找不到父母就出養

2019-03-27 11:14

打完手槍拖人要性侵 男子辯毒品反應判2年

2019-03-27 10:13

影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長

2019-03-27 11:34

新北環快匝道口車禍 機車搶快違規左轉喪命

2019-03-27 11:06

夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年

2019-03-27 16:51

大甲媽進香還要搶轎濫放煙火？ 彰化警消全力防制

2019-03-26 22:53

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

「扁回來關等賴神特赦更光榮」 拔菜總部中監抗議

2019-03-27 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top