涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



上市公司悠克國際爆掏空、炒股弊案。調查局台北市調查處發現，曾捲入樂陞炒股案的股市金主陳聰明，涉嫌入主悠克國際後，利用虛假交易、購買境外傘型基金等手法，挪用悠克國際8億元，用來炒作昇華、悠克等多檔股票，另拿錢償還私人巨額債務，結果陳聰明炒股未獲利，反而因公司財務虧損遭檢調盯上，被控違反證交法、背信等罪。

台北市調處去年底就鴨子滑水暗中蒐證，今天見時機成熟，上午兵分多路搜索陳聰明位於天母住居所，約談陳聰明與妻子蔣寶夏、林姓基金掮客等3名被告，晚間已移送台北地檢署複訊，由於悠克國際虧損嚴重，檢方不排除強制處分；外傳陳聰明涉及炒作大同股票，專案人員指出，陳聰明雖持有大同股票，但未鎖定大同股價炒作。

據調查，陳聰明去年透過人頭大買由影視大亨俞惟中成立的昇華娛樂股票，事後卻爆發違約交割，金額高達8千萬元，但陳聰明竟拿被停止交易的悠克股票要折抵交割費，元大證券為確保債權，決定通報檢調處理，也讓陳聰明掏空悠克國際浮上檯面。

陳聰明是股市聞人，曾捲入和旺炒股、樂陞弊案等重大金融犯罪案件，和旺前董座劉永祥因在澳門欠下賭債，掏空公款5億元、盜開和旺7億6千萬元支票作為私人擔保品，僅收5億多元訂金，將市價30億元的土地轉手給金主陳聰明。