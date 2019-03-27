小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



2009年莫拉克颱風造成小林村滅村慘案，今天高雄高分院更一審判高市府國賠案應賠15位災民及死者家屬每人300萬到150萬元不等。合議庭認為，當時已發布土石流紅色警戒，應強制撤離位於高危險強勢區影響範圍的住戶，高市府卻沒有主動派員、有即時強制作為，怠於執行勤務，與居民死亡有因果關係。

更一審判決指出，小林村於2009年8月9日上午6點多，一旁獻肚山發生大規模山崩，造成小林村全數遭土石和泥流掩埋，造成村民嚴重死傷及失蹤；不過在前一天下午雨量不大，也沒土石流，無從分析會發生山崩或影響範圍，就山崩所釀災害沒先預告或撤離，難認公務員有不作為的疏失。

不過中央災害應變中心8月8日12點20分，指示高市府對於高危險潛勢地區要執行疏散、撤離，高市府於12點50分收到傳真，此時小林村南北二側的溪流已被發布是土石流紅色警戒，住在附近、本來就有造冊列為影響範圍的住戶，公務員就應服從命令強制撤離，沒有裁量空間。

同一天下午1點多高市府將指示轉給甲仙區公所，未見區公所有何作為，高市府再於下午3點12分越過公所直接與小林村村長聯繫，但小林村村長明示拒絕服從撤離命令；高市府在遲未接獲公所回報執行狀況、又已知村長違反命令，就應主動派員協助處理，進行相關即時強制作為，卻沒有作為，附近居民因此沒疏散遭土石掩埋致死，公務員怠於執行職務明顯和居民之死有因果關係。