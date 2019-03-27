夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



富二代曾威豪和女友劉芯彤5年前在台北市信義區夜店和安管人員發生糾紛，透過黑幫蕭叡鴻以通訊軟體的群組召集60多人，企圖以「癱瘓夜店」方式討公道，警員薛貞國到場排解紛爭，遭蕭等人持紅龍柱、鋁棒或徒手圍毆致死。最高法院依聚眾鬥毆致人於死等罪判蕭等57人2月至13年不等刑期定讞，其中蕭判刑13年最重、萬少丞8年8月徒刑；曾威豪、劉芯彤等9人因仍有事實待調查，發回高院更審。

曾威豪、劉芯彤2014年和夜店安管人員發生衝突，心有不甘，兩人打電話聯絡蕭叡鴻訴苦，並相約喝酒，蕭當時就提議隔天撂人到夜店理論，蕭事後透過微信「中山好青年」群組號召人馬前往圍事，近70人先到河濱公園集合，再先後抵達夜店大門，隨即和安管人員一言不合，二度發生衝突。

適逢輪休警員莊瑞源行經夜店發現爭端，便通知休假中的管區警員薛貞國到場處理。薛怒斥「在我管區鬧什麼、衝三小」並出腳，雙方發生第三波衝突，薛貞國被眾人拖往大門外，不斷被圍毆，還有人拿紅龍柱、棍棒毆打薛的頭部、胸部等處，導致薛送醫仍因中樞神經休克、出血性休克死亡。

一審台北地院認定，曾威豪、蕭叡鴻推諉卸責，劉芯彤故作無辜，設詞狡辯、犯後態度極差，惡性重大，三人都不宜輕縱，判曾威豪8年6月徒刑、劉芯彤9年徒刑、蕭叡鴻9年6月徒刑、萬少丞8年4月徒刑；陳俊宇則被依聚眾鬥毆在場助勢罪，判2月徒刑最輕。

二審認定蕭叡鴻是主謀，帶頭糾眾打人鬧事，而拿紅龍柱砸死警員的許淳凱，皆重判13年，曾威豪加重改判10年、劉芯彤維持9年徒刑，萬少丞則加重為8年8月徒刑。