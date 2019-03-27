與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件

2019-03-27 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆港遊輪旅客爭議頻傳，去年曾發生兩次麗星郵輪霸船事件，消保官還跳出來譴責霸船行為；但今碰上「太陽公主號事件」，基隆市政府消保官黃美瓏認為，旅行社未依旅遊契約提供約定的旅遊品質，站在情理、消保法立場，旅客主訴能被諒解，可依民法請求旅行社減少旅遊價金、甚至損害賠償。

據黃美瓏側面了解，旅客質疑旅行社提供的食宿、表演節目與廣告不符，不僅船艙設施不如廣告宣稱般豪華，也不見遊輪提供全天候餐點服務，甚至表演節目零零星星，與旅遊契約內容有明顯落差，旅客早就頗有微詞，直到進那霸港入關時，出口匝道動線突然大改，樓梯口幾度爆發危險推擠，卻始終不見旅行社人員適度引導、解決問題，才引爆旅客怒氣，直說旅遊品質不如預期。

站在消保官立場，黃美瓏表示，旅行社未依旅遊契約提供約定的旅遊品質，旅客可依民法要求減少價金，甚至若有損害的話，只要能歸責於旅行社，還能請求損害賠償。

黃美瓏直說，先前兩次麗星郵輪霸船事件均起因天候海象不佳，旅客不滿船班更改航程，但今天「太陽公主號事件」可歸於廣告宣稱案件，屬於消費者與旅行社之間的旅遊契約糾紛，若旅遊品質確實不如廣告宣稱，消費者可要求旅行社減少旅遊價金。至於航程延誤導致陸地行程壓縮、或出關時間冗長能否歸責旅行社，則有待釐清。

黃美瓏表示，目前旅客、旅行社先行私下協商，同意由雄獅旅行社在29日前分別聯繫各旅客，後續再提出處理方案；若未果，可向消保官申訴，再不成，最後一步就是走法院。