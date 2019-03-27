聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已

2019-03-27 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



賴姓聯結車駕駛2016年間行經平交道因貨車頭卡在鐵軌，為閃避火車趕緊下車，但車頭被自強號火車撞上造成8名乘客輕重傷，1萬多名旅客行程延誤，他「臨停」平交道而肇事被依違反道路交通管理處罰條例裁處吊銷駕照、終身不得考照，賴男不服申訴並提行政訴訟指稱當時卡在平交道只好趕快逃離避難，彰化地院認為，當時緊急情況駕駛已難遵守規定，構成「阻卻責任事由」而不應處罰，撤銷原處分。

刑事部分去年一審賴男被依公共危險等罪判有期徒刑6月，得易科罰金，法官認為該平交道上難以會車，賴男駕駛車長近18公尺的聯結車卻貿然駛入平交道，才會無法與對向來車會車臨停在鐵軌上。另在鐵道上時車後方仍有空間可倒車，賴男卻自顧逃難任由車身橫置鐵軌遭撞並爆炸起火燃燒而有過失，目前二審由台中高分院審理中。

賴男駕駛2015年11月6日晚間開聯結車行經彰化二水鄉惠民村平交道，因未及通過平交道，前後兩端的柵欄又放下，加上對向車道有來車阻塞無法通過，他按鳴喇叭12次想要閃避未果，拖車頭與台鐵自強號142車次北上列車頭相撞。

賴男稱，他是合法穿越平交道，但列車到來時已無從迴避，只好下車按壓緊急停止按鈕，是屬於合法避難行為，他被吊銷駕照覺得不服進而申訴，但台中監理所認為，賴男主觀上縱無故意，亦有過失，維持原處分。