聯結車「臨停」平交道肇事被吊照 法官撤單：不得已
賴姓聯結車駕駛2016年間行經平交道因貨車頭卡在鐵軌，為閃避火車趕緊下車，但車頭被自強號火車撞上造成8名乘客輕重傷，1萬多名旅客行程延誤，他「臨停」平交道而肇事被依違反道路交通管理處罰條例裁處吊銷駕照、終身不得考照，賴男不服申訴並提行政訴訟指稱當時卡在平交道只好趕快逃離避難，彰化地院認為，當時緊急情況駕駛已難遵守規定，構成「阻卻責任事由」而不應處罰，撤銷原處分。
刑事部分去年一審賴男被依公共危險等罪判有期徒刑6月，得易科罰金，法官認為該平交道上難以會車，賴男駕駛車長近18公尺的聯結車卻貿然駛入平交道，才會無法與對向來車會車臨停在鐵軌上。另在鐵道上時車後方仍有空間可倒車，賴男卻自顧逃難任由車身橫置鐵軌遭撞並爆炸起火燃燒而有過失，目前二審由台中高分院審理中。
賴男駕駛2015年11月6日晚間開聯結車行經彰化二水鄉惠民村平交道，因未及通過平交道，前後兩端的柵欄又放下，加上對向車道有來車阻塞無法通過，他按鳴喇叭12次想要閃避未果，拖車頭與台鐵自強號142車次北上列車頭相撞。
賴男稱，他是合法穿越平交道，但列車到來時已無從迴避，只好下車按壓緊急停止按鈕，是屬於合法避難行為，他被吊銷駕照覺得不服進而申訴，但台中監理所認為，賴男主觀上縱無故意，亦有過失，維持原處分。
彰化地院法官參酌行車事故鑑定意見，認定賴男沒有闖越平交道警鈴及閃光號誌的違規行為，他是在柵欄開始放下後才發現對向車輛駛來且停等，按喇叭催促來車閃避無效，才無法通過平交道，之後也已依規定下車按下緊急按鈕，該起事故後彰化縣政府會認惠民村平交道西側道路寬度過窄，不利車輛交會，現已禁止15噸以上大型車輛通行，可見當時賴男臨停在惠民村平交道內是不得已，因此撤銷原處分，仍可上訴。
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