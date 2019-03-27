惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回

2019-03-27 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



槍擊要犯張錫銘因犯共同殺人罪，共同連續意圖勒贖而擄人罪及共同連續強盜擄人勒贖罪，均判無期徒刑，在台南監獄服刑已超過10年，他力拚假釋之餘，認台南高分院及歷審判決均依「累犯」論處有誤，聲請再審，台南高分院合議庭認判決是否違背法令應循非常上訴途徑尋求救濟，駁回再審聲請。

張錫銘指出，台南高分院及歷審判決均認他「前因妨害公務案件，經台東地院判處有期徒刑2月確定，1991年12月間易科罰金執行完畢，前案執行完畢後，5年以內故意再犯傷害有期徒刑以上之罪，不論新法或舊法的規定，均構成累犯。」

他表示，1989年5月因感訓案件移送台灣警備總司令部職業訓導第2總隊執行，又1990年8月因傷害案件經台東地院判處有期徒刑4月，經減刑為2月確定，他於1991年2月結訓返鄉，均未曾執行該傷害案件有期徒刑2月刑期，既尚未執行，何以累犯論處？

合議庭指出，依刑事訴訟法第420條第1項第6款「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，為受判決人之利益，得聲請再審。

所謂輕於原判決所認罪名，是指原判決所認罪名比較，指的是不同且法定刑較輕的罪名；同一罪名有無刑罰加減，如自首、未遂犯、累犯等刑的加減，僅影響科刑範圍，但罪質不變。宣告刑的輕重，是量刑問題，均非法條所指罪名範圍，自不得據以再審。