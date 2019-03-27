國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半

2019-03-27 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



國道1號鼎金系統路段是高雄市重要交通樞紐，但近日連續發生重大傷亡車禍事故，一再引起網民討論。據統計，去年鼎金系統車禍事故發生數，就占國1事故的3分之1，而且受傷人數更直逼受傷人數的一半，民意代表已要求交通部高速公路局及國道公路警察局，改善設施，並加強超載執法。

據國道公路警察局統計，去年國道1號共發生2828件傷亡車禍事故，平均1天就發生近8起車禍，共造成184人受傷、1人死亡，其中高雄鼎金系統路段，就發生1054件傷亡車禍，占國道1號傷亡車禍事故的37％，平均1天發生近3件，造成57人受傷，也在國1車禍受傷人數中占47.5％。

立法委員李昆澤昨天召集交通部高速公路局、運輸研究所、國道公路警察局，檢討鼎金系統路段的安全措施，發覺鼎金系統交流道已擠身全國10大擁擠國道交流道系統，成為唯一非北部的擁擠交流道，而且凌晨時段車流少，車速明顯偏快，除了駕駛人的習慣要注意，也要求高速公路局等單位，提出具體改善策略。