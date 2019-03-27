70歲退休教師深陷戀愛陷阱 18個月遭騙千萬

2019-03-27 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市1名70歲退休教師，掉進假交友戀愛詐騙陷阱，在1年6月間與不明女子長期聊天，陸續匯款上千萬元，直到與家人聊起女子才驚覺被詐騙，警方獲報後循線追查，日前查獲24歲呂姓男子等4名車手，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

北投分局表示，去年6月起接獲退休教師報案，從105年11月間起，接獲1名年輕女子電話，因長期聊天，女方展現溫柔攻勢，經常噓寒問，教師以為培養出特殊感情，每當女子聲稱家人生病、需要投資做生意等各式理由，均會從ATM和銀行臨櫃等方式匯款，直到向家人談起女子，家人戳破詐騙話術，教師早已被詐騙高達千萬元，隨即報案求助。

警方循線調查，詐騙機房設在境外，同案被害人多達6人。其中1名被害人供稱，在106年12月至107年7月間，接獲自稱是酒店女子電話，女方以生病沒辦法上班，遭酒店剝削扣錢，或摔壞昂貴酒杯需賠錢等大小理由，8個月遭詐騙百萬元。