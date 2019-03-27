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前綠委邱垂貞涉收中藥商賄賂 最高法院撤銷有罪判決

2019-03-27 16:17聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前民進黨籍立委邱垂貞遭控收受中藥商公會成員賄賂，積極推動調劑權修法，高院更三審判邱3年10月徒刑，褫奪公權3年，但最高法院今天撤銷原判決，再度發回高院更審。

最高院指出，原判決針對證人有利於邱垂貞的證述，沒有說明不採納的理由，判決理由欠備，且部分判決理由和卷內證據不合等，撤銷原判決發回更審。

檢方起訴指出，衛生署1993年反對未經國家考試逕行修法賦予中藥商調劑權，中藥商公會希望遊說立委修法，讓中藥商能不經考試取得調劑權，因此向立委行賄，事後依貪汙罪嫌起訴邱垂貞等8名立委，其中李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國等6人先後獲判無罪確定，廖福本則因病過世，僅剩邱垂貞一人仍在訴訟中。

原審判決認為，中藥商公會1996年至1997年間出面遊說邱垂貞，表明若推動修法會給予贊助金。邱垂貞因為哥哥是中藥商，接受遊說和請託，積極提出藥事法修正法，替中藥商爭取調劑權，而邱和哥哥三度向公會成員收賄，共500萬元。

案件纏訟超過10年，高院更三審2017年認為邱垂貞收賄和替中藥商爭取調劑權間有對價關係，依貪汙罪判刑3年10月徒刑，褫奪公權3年，最高法院今天再度發回更審。

邱垂貞。圖／報系資料照
邱垂貞。圖／報系資料照
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邱垂貞。圖／報系資料照
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中藥邱垂貞收賄

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