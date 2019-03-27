捲入關說疑雲 桃園檢察長彭坤業調高檢署靜候調查

2019-03-27 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



桃園地檢署檢察長彭坤業被爆關說認罪協商程序，法務部派台灣高檢署組調查小組赴桃園查察後，今天下午召開臨時檢察官人事審議委員會討論彭的任免遷調案，會議由政務次長陳明堂主持，會中決議將彭調往台灣高檢署靜候行政調查結果。

司法官學院本周一起一連三天舉辦「檢察首長領導研習班」活動，邀請法律人李河泉講授「新媒體時代之溝通」，全國檢察長與會，唯獨彭坤業連續三天神隱，沒有出席。

據了解，檢察首長調動是法務部長的人事權，依檢審會議事規則，部長若要調動檢察長，須徵詢檢審委員的意見，檢審委員如認為高檢署不適合彭，也有權提案給部長參考，不過，部長還是可維持原本的人事提案，因此，開會以前，一般即預料彭坤業被調往高檢署的機率很大。

法務部長蔡清祥上周指示台灣高檢署組3人調查小組進行行政調查，調查結果尚未出爐，截至目前，關說疑雲的版本不止一種，真相其實並未完全釐清。