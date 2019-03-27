新店警與監理站聯手 深夜查緝改裝車輛

2019-03-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市新店警分局於每周五、六、日周休例假日期間，每天派遣百餘名警力在北宜公路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝車輛排氣管等違規，25日晚上11時至26日凌晨1時與台北區監理所板橋監理站人員，在新店區北宜公路青潭國小前，聯合稽查大型、普通重型機車等改裝車輛，針對擅自增減、變更、改裝排氣管、燈光設備車輛分別依道路交通管理處罰條例第16條與第1條等掣單舉發，至昨天凌晨共攔檢65部汽機車，針對有改裝排氣管致產生噪音車輛，拍照、蒐證通報環保局共21部，告發違規12件、酒後駕車1件。

北宜公路因彎道相當多，許多人為追求速度及過彎快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，發出噪音嚴重影響地方住戶安寧；新北市政府自106年5月起，已公告深夜10時至隔日早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛道路。車主為了提升速度或美觀而改裝排氣管或拿掉消音器車輛，除影響居住安寧外，非法改裝汽機車設備或改裝設備後噪音超過標準值，均可依法處罰車輛所有人或使用人。