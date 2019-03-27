新店警與監理站聯手 深夜查緝改裝車輛
新北市新店警分局於每周五、六、日周休例假日期間，每天派遣百餘名警力在北宜公路嚴正執法，取締超速、跨越雙黃線、改裝車輛排氣管等違規，25日晚上11時至26日凌晨1時與台北區監理所板橋監理站人員，在新店區北宜公路青潭國小前，聯合稽查大型、普通重型機車等改裝車輛，針對擅自增減、變更、改裝排氣管、燈光設備車輛分別依道路交通管理處罰條例第16條與第1條等掣單舉發，至昨天凌晨共攔檢65部汽機車，針對有改裝排氣管致產生噪音車輛，拍照、蒐證通報環保局共21部，告發違規12件、酒後駕車1件。
北宜公路因彎道相當多，許多人為追求速度及過彎快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，發出噪音嚴重影響地方住戶安寧；新北市政府自106年5月起，已公告深夜10時至隔日早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛道路。車主為了提升速度或美觀而改裝排氣管或拿掉消音器車輛，除影響居住安寧外，非法改裝汽機車設備或改裝設備後噪音超過標準值，均可依法處罰車輛所有人或使用人。
新店警分局長林富助表示，警方將持續強力取締北宜公各路段交通違規，以維護交通秩序、確保交通安全。同時也呼籲，為改善汽機車噪音問題，還給民眾寧靜的生活空間，聯合稽查取締工作將持續與監理站、環保局共同合作執行，請駕駛人勿心存僥倖。另民眾如發現使用中機動車輛噪音有妨礙安寧情形者也可上環保局噪音車檢舉網站檢舉，經查證後，環保局將通知車主進行檢測，車輛使用未經審驗合格排氣管，將依噪音管制法告發取締。希望駕駛人不要以身試法，不僅損害自己的愛車，更會危及自己本身及他人的用路安全。
留言