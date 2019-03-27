陳致中告韓國瑜涉犯外患罪 高市府：牽強附會

2019-03-27 14:20 中央社 高雄27電



高市議員陳致中（右三）等人按鈴申告韓國瑜犯外患罪。聯合報記者林伯驊／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員陳致中等人不滿高雄市長韓國瑜出訪密會中國官員，認為此舉等同默認一國兩制，今天到高雄高分檢按鈴控告韓國瑜涉犯外患罪。高市府則認為，這樣說是牽強附會。

陳致中上午偕同「一邊一國」連線成員高市議員陳慧文、鄭孟洳、前高市議員蕭永達到台灣高等檢察署高雄檢察分署前舉牌，並呼口號抗議韓國瑜「假賣菜、真賣台」，隨後按鈴遞狀控告韓國瑜涉嫌違反刑法第104條外患罪。

告發狀指出，韓國瑜22日晚間於香港密會中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任王志民，又於25日於深圳會晤中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一，並且聲稱支持九二共識，涉及違反刑法第104條外患罪。

告發狀表示，韓國瑜未經政府主管機關依法授權下於22日密會王志民，此舉形同默認接受一國兩制，韓國瑜25日會見劉結一時也公開表示支持九二共識；按今年1月2日中國國家主席習近平所發布「習五條」內容，在九二共識基礎上堅持一個中國原則，實現和平統一，安排一國兩制台灣方案等，顯見九二共識的實質解釋含括一國兩制的制度性目標。

告發狀也指出，韓國瑜與國台辦主任劉結一會面並支持九二共識舉措，顯有使中華民國納入中華人民共和國意圖，已構成刑法第104條通謀且意圖使國家領域屬於該國或他國的外患罪。

陳致中強調，可以賣農產，但不可賣國家，韓國瑜赴大陸搶農漁產訂單，默認接受了一國兩制，簡直是「政治訂單」，涉嫌侵害國家主權、國家尊嚴及全體國民福祉，請司法調查嚴辦，以維法治與國安。

他表示，高雄市議會即將開議，他會與議會民進黨團在議會強烈要求韓國瑜，是否「假賣菜、真賣台」說清楚講明白。

陳慧文也呼籲，韓國瑜不要再顧左右言他迴避這次中國行涉嫌通敵叛國的舉措，要向國人說清楚。

蕭永達表示，他們甘冒韓國瑜反告他們涉嫌誹謗，敢站出來告韓國瑜涉犯外患罪，是有相當的把握，況且連香港媒體都報導韓國瑜密會中聯辦主任王志民是默認一國兩制。

高雄市新聞局長王淺秋則越洋透過媒體LINE群組回應指出，韓國瑜港澳深廈此行完全是經濟文化合作交流，與陳致中等議員所指控罪名完全八竿子打不著；陳致中等人所控與事實不符，牽強附會，只為政治意識型態入罪。