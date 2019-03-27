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惡劣男大生變魔術拐7歲男童進廁所 猥褻15分鐘遭起訴

2019-03-27 14:09聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

陳姓男大生涉嫌猥褻7歲男童，遭士林地檢署起訴。示意圖／ingimage
陳姓男大生涉嫌猥褻7歲男童，遭士林地檢署起訴。示意圖／ingimage
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新北市20多歲陳姓男大生，去年10月用「變魔術」認識年僅7歲男童，沒想到5天後，就趁亂進入國小校園，再用相同花招，引誘男童進入殘障廁所，涉嫌脫下男童褲子，隔著內褲撫摸生殖器。士林地檢署依照加重強制猥褻罪將其起訴。

去年10月19日，陳姓男大生出沒在淡水區一家國小校園，變魔術吸引男童注意，7歲男童看大哥哥變魔術相當有趣，留下深刻印象。事隔5天後，24日下午4時許，陳男利用放學時間，多數家長進入校園之際，再度進入校園，看到落單的男童，再度變魔術將人引誘進廁所。

起訴書指出，陳男涉嫌將男童帶往校園內5樓的殘障廁所，2人進入廁所後立即上鎖，並違反男童意願，脫下褲子，用手隔著內褲撫摸男童生殖器，男童受到驚嚇，不斷哭泣，陳男才讓男童離去。

男童返家後情緒不穩，隔天告訴媽媽遭變魔術的陳男亂摸，男童母親隨即報案。陳男到案後，對於案情避重就輕，否認犯罪。他供稱，24日下午確實帶男童到殘障廁所，鎖上門鎖後，男童持續哭泣，就他離開。

檢察官勘驗校園內監視器，陳男將男童帶往廁所，時間長達15分鐘，且男童和其母親指證歷歷，認為陳男涉有重嫌，對未滿14歲男子強制猥褻罪，依照加重強制猥褻罪提起公訴。

廁所猥褻

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