爭議房東張淑晶再爆借貸糾紛 法院判她賠319萬餘元

2019-03-27 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



知名爭議房東張淑晶（中）為辦理信用貸款增貸，向板橋信合美眼科院長盧雪玉借用銀行帳戶和存款，事後卻將對方519萬餘元存款提領一空，被對方告上法院，去年3月被高等法院判賠200萬元後，今天再被新北地院判賠剩餘319萬2463元。全案可上訴。本報資料照片 分享 facebook

知名爭議房東張淑晶為辦理信用貸款增貸，向板橋信合美眼科院長盧雪玉借用銀行帳戶和存款，事後卻將對方519萬餘元存款提領一空，被對方告上法院，去年3月被高等法院判賠200萬元後，今天再被新北地院判賠剩餘319萬2463元。全案可上訴。

判決指出，盧雪玉2011年2月用天母的房子向銀行辦理貸款和增貸，扣除先前積欠的貸款後，還剩519萬2463元運用。張淑晶得知後，以取信銀行、增加信貸額度為由，向盧雪玉借銀行帳戶做為個人財力證明，但拿到銀行存摺和印章之後就沒再歸還。

盧雪玉興訟表示，她曾向張淑晶索討存摺印章，但對方一再推拖，又稱願意幫忙繳房貸利息，後來因為事務繁忙，銀行也稱房貸均正常繳款，於是同意炒股獲利再歸還。但是，張淑晶2013年因股票失利被套牢，無力支付房貸利息，她到銀行掛失存摺時，才發現錢早已被提領一空。

審理時，張淑晶否認持有盧雪玉的存摺、印章和提款密碼，辦稱銀行帳戶都是盧雪玉自行保管和處理，與她無關。她也說，依照常情而言，如果帳戶真的有500多萬元，怎麼可能在沒有任何字據、借據或合約的情況下，交出存摺印章。

法院調查，張淑晶雖稱銀行帳戶非她保管，但她曾在高等法院審理前案時說「我幫盧雪玉繳交貸款或其他交易時，會取得盧的帳戶存摺和印章」等語，且在2011年3月有提領帳戶200萬元，再加上本案的319萬餘元均是轉帳匯入她的帳戶，因此認定她有保管帳戶事實。

張淑晶雖再辯稱319萬餘元是她與盧雪玉合作房產、股票和借貸所產生的金流，但盧雪玉否認，由於提不出相關事證，說法最後未被法院採信，被判應如數償還。