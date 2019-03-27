親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

爭議房東張淑晶再爆借貸糾紛 法院判她賠319萬餘元

2019-03-27 14:08聯合報 記者陳俊智╱即時報導

知名爭議房東張淑晶（中）為辦理信用貸款增貸，向板橋信合美眼科院長盧雪玉借用銀行帳...
知名爭議房東張淑晶（中）為辦理信用貸款增貸，向板橋信合美眼科院長盧雪玉借用銀行帳戶和存款，事後卻將對方519萬餘元存款提領一空，被對方告上法院，去年3月被高等法院判賠200萬元後，今天再被新北地院判賠剩餘319萬2463元。全案可上訴。本報資料照片
分享

知名爭議房東張淑晶為辦理信用貸款增貸，向板橋信合美眼科院長盧雪玉借用銀行帳戶和存款，事後卻將對方519萬餘元存款提領一空，被對方告上法院，去年3月被高等法院判賠200萬元後，今天再被新北地院判賠剩餘319萬2463元。全案可上訴。

判決指出，盧雪玉2011年2月用天母的房子向銀行辦理貸款和增貸，扣除先前積欠的貸款後，還剩519萬2463元運用。張淑晶得知後，以取信銀行、增加信貸額度為由，向盧雪玉借銀行帳戶做為個人財力證明，但拿到銀行存摺和印章之後就沒再歸還。

盧雪玉興訟表示，她曾向張淑晶索討存摺印章，但對方一再推拖，又稱願意幫忙繳房貸利息，後來因為事務繁忙，銀行也稱房貸均正常繳款，於是同意炒股獲利再歸還。但是，張淑晶2013年因股票失利被套牢，無力支付房貸利息，她到銀行掛失存摺時，才發現錢早已被提領一空。

審理時，張淑晶否認持有盧雪玉的存摺、印章和提款密碼，辦稱銀行帳戶都是盧雪玉自行保管和處理，與她無關。她也說，依照常情而言，如果帳戶真的有500多萬元，怎麼可能在沒有任何字據、借據或合約的情況下，交出存摺印章。

法院調查，張淑晶雖稱銀行帳戶非她保管，但她曾在高等法院審理前案時說「我幫盧雪玉繳交貸款或其他交易時，會取得盧的帳戶存摺和印章」等語，且在2011年3月有提領帳戶200萬元，再加上本案的319萬餘元均是轉帳匯入她的帳戶，因此認定她有保管帳戶事實。

張淑晶雖再辯稱319萬餘元是她與盧雪玉合作房產、股票和借貸所產生的金流，但盧雪玉否認，由於提不出相關事證，說法最後未被法院採信，被判應如數償還。

張淑晶炒股

相關新聞

聯電榮譽副董宣明智長子婚變鬧上法院 二審判准離婚

2019-03-27 13:10

小林村國賠大逆轉勝訴 自救會盼高市府別再上訴

2019-03-27 12:35

「扁回來關等賴神特赦更光榮」 拔菜總部中監抗議

2019-03-27 11:41

曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32

不顧禁止大車進入 貨車右轉撞騎士重傷

2019-03-27 14:42

民眾臉書打卡辱罵員警 員警比對資料法辦

2019-03-27 14:42

惡劣男大生變魔術拐7歲男童進廁所 猥褻15分鐘遭起訴

2019-03-27 14:09

辱罵弟女友「這種女人你也要」 兄被判拘役還賠12萬

2019-03-27 14:07

南港輪胎老臣收5.3億回扣 二審判賠5946萬元

2019-03-27 13:50

台中一對姊妹騎腳踏車卡聯車車底 分受輕重傷

2019-03-27 13:41

2女吵架PO文「每天說呂X遠大律師很疼她」 判拘役

2019-03-27 12:43

女友跳樓亡他遭控加工自殺無罪 原因是有勸女友不要死

2019-03-27 12:25

酒後騎乘電動自行車，會有酒駕刑責嗎？

2019-03-27 12:14

小偷橫行大桃園惹民怨 警方搜捕2月抓到人

2019-03-27 12:07

為友人安裝GPS公親變事主 法官依職權告發授意者

2019-03-27 12:01

降價後的3只勞力士 台北分署4月2日拍賣

2019-03-27 11:59

別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26

大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補

2019-03-27 11:06

資產千億總裁失智 爆出家族爭產案

2019-03-27 10:50

我們與濫訴的距離：搞錯對象的「防檢濫訴條款」

2019-03-27 09:42

他酒駕法官卻撤銷1萬9罰單 原因是警方沒全程錄影

2019-03-27 09:40

崩潰婦殺中風夫 法官連減三次刑

2019-03-27 00:32

牙醫遭起訴 醫界：病灶不明顯 牙醫難發現

2019-03-27 00:00

裝假牙未查覺罹舌癌 牙醫被訴

2019-03-26 23:48

檢察長捲入關說恐被調職 法務部今討論

2019-03-26 23:41

調查局：商業間諜 嚴重侵害台灣競爭力

2019-03-26 23:31

飼主未善盡責任餓死2狗 北市函送刑事偵辦

2019-03-26 18:09

到國術館「喬」完竟骨折 老師傅挨告過失傷害

2019-03-26 18:05

新生高架將實施區間測速？ 市警：自強隧道和辛亥隧道

2019-03-26 16:48

嘉縣議員涉賄羈押沒就職怪法務部 法務部：非主管機關

2019-03-26 16:25

成大開刀房揮刀判1年 被害人「令人相當失望」

2019-03-26 15:57

小時被施暴出現雙重人格 她長大被性侵對方卻免賠錢

2019-03-26 15:15

患者罹舌癌未及時轉診 牙醫被控業務過失遭起訴

2019-03-26 15:14

疑零件老舊故障 高雄港內曳引車起火

2019-03-26 15:06

老翁違規穿越道路遭撞成植物人 機車騎士獲判6月徒刑

2019-03-26 15:05

南市傳國小師長期侵犯女童 校方：已要求該師立即請假

2019-03-26 14:57

趕載箭筍到市場賣 男自撞翻車滿臉血

2019-03-26 14:56

高雄港碼火燒車 拖板車燒成廢鐵

2019-03-26 14:55
看更多

熱門文章

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

2019-03-26 15:22

影／太陽公主遊輪爆霸船 首批下船旅客：衝突一觸即發

2019-03-27 09:05

影／太陽公主號船內影像曝光！旅客怒：旅程跟逃難一樣

2019-03-27 10:43

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

2019-03-27 08:04

孟耿如弟弟輕生 死前傳訊女友：我準備好了

2019-03-26 20:48

找到了！中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽

2019-03-27 13:35

參考理想美髪照卻被剪成阿桑頭 網友分析：人的問題

2019-03-26 20:16

刺青犯「這禁忌」 男遭厄運纏身險喪命

2019-03-26 20:17

太陽花「社運醫師」柳林瑋遭爆涉性侵 被害女子不止一人

2019-03-27 11:43

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08

新生高架將實施區間測速？ 市警：自強隧道和辛亥隧道

2019-03-26 16:48

淚訴遭硬上菊花失守 監視器卻拍到2人緊貼不斷抽動

2019-03-27 11:12

球星王傳家通姦案檢辯爭論「性器官」 教授諷硬凹

2019-03-26 17:55

資產千億總裁失智 爆出家族爭產案

2019-03-27 10:50

國道遇兩難…為保命不煞車 聯結車衝入車陣

2019-03-26 23:38

「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神

2019-03-27 09:58

影／北市5樓民宅頂樓加蓋竄火舌 消防局救出受困3人

2019-03-26 23:05

曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32

台中「奪命斜坡」又傳車禍！曳引車衝對向撞4車2傷

2019-03-27 10:45

別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26

多收房價、半路放生 她嘆一趟旅行看清閨密真面目

2019-03-26 15:32

成大體循師砍人 受害護理師批：對方喊霸凌就輕判？

2019-03-26 16:12

燈具夾上億安毒走私來台 幕後與海關誤放毒品疑雲有關

2019-03-26 16:14

影／中和臍帶未斷女嬰 警追自行車男女疑棄置

2019-03-27 11:16

大白天也不放過 台南警方取締酒駕零容忍

2019-03-26 17:17

台鐵松山站傳旅客持刀攻擊 凶嫌落網1站務員手遭劃傷

2019-03-27 12:48

成大開刀房揮刀判1年 被害人「令人相當失望」

2019-03-26 15:57

交大版貼文徵「假男友」日薪5千 網友：不要被騙

2019-03-26 18:37

嬰兒遭丟新北街頭 4個月內找不到父母就出養

2019-03-27 11:14

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補

2019-03-27 11:06

女檢被控性騷及種族歧視 高檢：莊珂惠顯有疏失

2019-03-26 17:42

大甲媽進香還要搶轎濫放煙火？ 彰化警消全力防制

2019-03-26 22:53

馬路滿地釘槍用鐵釘刺破車輛輪胎 板橋警管制交通清掃

2019-03-26 18:05

民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品

2019-03-27 11:42

10歲男孩伴屍一夜 才知醉父已死…

2019-03-27 00:38

他酒駕法官卻撤銷1萬9罰單 原因是警方沒全程錄影

2019-03-27 09:40

打完手槍拖人要性侵 男子辯毒品反應判2年

2019-03-27 10:13

影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長

2019-03-27 11:34

「扁回來關等賴神特赦更光榮」 拔菜總部中監抗議

2019-03-27 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top