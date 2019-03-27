辱罵弟女友「這種女人你也要」 兄被判拘役還賠12萬

2019-03-27 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿輝」與弟弟「阿勇」因繳水電費起糾紛，法官開庭結束後，「阿輝」辱罵弟弟的陳姓女友「這種女人你也要」，並持手機拍攝陳女，恐嚇稱「要把照片傳給別人，妳看我找得到，還是找不到妳的人」，台中地院依公然侮辱等罪將「阿輝」判處拘役80日，民事部分判他賠償被害人12萬元。

判決書指出，「阿輝」與「阿勇」為親兄弟關係，陳女則為「阿勇」之女友。兄弟倆因水電費繳交事宜意見不合，因而產生訴訟糾紛，雙方106年5月26日下午，在台中地院民事第二法庭開庭審理結束後。

「阿輝」因不滿陳女擔任弟弟的訴訟代理人，竟基於公然侮辱之犯意，在可供不特定人進入的法庭內，對陪同弟弟前來開庭的陳女，以台語辱稱「這種女人你也要」、「幹」等語，藉此貶低陳女社會地位、評價及尊嚴。

隨後當陳女及「阿勇」欲離開法庭時，「阿輝」站在開啟一半法庭門口處，持行動電話往內朝陳女持續拍攝照片，時間長達約1分40秒，阻攔陳女及弟弟離開法庭。

迨「阿勇」、陳女步行至該院第一辦公大樓一樓出入口階梯處，「阿輝」對陳女恐嚇稱「要把照片傳給別人，妳看我找得到，還是找不到妳的人」等語，致使陳女聽聞後，擔心「阿輝」欲找黑道份子對她不利而心生畏懼。