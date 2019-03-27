不滿對手陣營掛「毒水看板」 涂醒哲提告不起訴

2019-03-27 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



去年底嘉義市長選戰期間，國民黨候選人黃敏惠競選團隊在嘉義市新民路等處掛巨幅看板「這是嘉義人喝的水嗎？涂市長你糊塗，我們堅決反對蘭潭架設太陽能板」，拚連任的涂醒哲認為黃惡意誣指他是汙染蘭潭民生用水的決策者，散布謠言影響選情，對黃敏惠及時任黃競選團隊總幹事的蔡明顯提告，控告兩人違反選罷法及刑事公然侮辱罪。嘉義地檢署檢察官認為罪證不足，做不起訴處分。

去年底選戰最後關頭，火藥味升高。當時拚連任的前嘉義市長涂醒哲控訴對手國民黨市長候選人黃敏惠誣指他在蘭潭和水源地裝設太陽能板，一度到黃陣營設的「毒水看板」下開記者會，要求黃24小時內道歉並撤看板，否則提告違反選罷法。黃敏惠當時反批，民眾不會恐慌，是涂市長比較恐慌，善意提醒市民一起監督，若被蓋上太陽能板就來不及了。

涂醒哲認為，市府根本沒支持在蘭潭裝太陽能板，黃刻意製造恐慌與不安，心態可議。黃敏惠陣營主張，攸關市民飲用水安全是重大民生議題，屬可受公評之事，涂當時身為地方父母官卻態度曖昧不明，市民人心難安，應該說清楚、講明白，蘭潭若被蓋太陽能板就來不及了，掛看板提醒市民共同監督。