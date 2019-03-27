南港輪胎老臣收5.3億回扣 二審判賠5946萬元

2019-03-27 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



成立60年的南港輪胎公司是台灣歷史悠久的輪胎製造商，但2014年爆發老臣陳啟清長達20年收取廠商回扣5.3億元；法院依背信罪判陳5年徒刑確定，併科罰金1500萬元，民事部分雙方和解，陳承諾返還5.16億元不法所得，仍被追討上億元利息，一審2017年判陳和妻子張月蕉應賠4551萬餘元，案件上訴，高等法院今天判陳、張兩人除4551萬元外，應再賠償1395萬元，賠償金額總計5946萬餘元，仍可上訴

退休警官江慶興2014年轉任南港輪胎董事長兩個多月後，發現時任資材部經理陳啟清疑向廠商收取回扣，向曾任職多年的刑事局報案，揪出內鬼。

陳啟清1978年進入南港輪胎資材部任職，從課長一路幹起，擔任南港輪胎協理兼任資材部經理時藉機向供應商、報關公司討回扣；從1995年1月10日至2014年7月9日止，陳共計收取回扣5.3億餘元。

陳為了隱匿犯罪所得，收取回扣期間由妻子張月蕉和不知情親友提供數個帳戶存放回扣款；張月蕉待帳戶累積相當金額後，再領出現金抱回新竹市住處存放。

刑事部分，一審認為陳貪得無厭、背信忘義，審酌他認罪，依背信罪判陳5年徒刑、併科罰金1500萬元，張月蕉依洗錢罪判刑1年2月徒刑，緩刑3年，須給付國庫300萬元。陳啟清上訴高院後，突然撤回上訴，全案確定；因陳戶籍地在新竹，北檢2016年4月囑託新竹地檢署發監執行。