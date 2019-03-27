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聯電榮譽副董宣明智長子婚變鬧上法院 二審判准離婚

2019-03-27 13:10聯合報 記者林孟潔╱即時報導

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和妻子王敏分居多年，爆出婚變風波，雙方有多件訴訟。宣昶有控訴妻子長期懷疑他外遇，帶孩子回娘家分居至今，更誣指他家暴，要求離婚；王敏則指宣昶有曾嫖妓、吸毒等。一審判准兩人離婚，案件上訴，高等法院今天仍判准兩人離婚，可上訴。

宣昶有是聯電榮譽副董事長宣明智的公子，從矽谷IC設計工程師，又成為中醫師、西醫師，最後投入生物科技，創辦宣捷生技公司，發展幹細胞技術。王敏則是長豐公司董事長的女兒，兩人婚後育有2名子女，但好景不常，雙方最後對簿公堂，爭取小孩監護權。

宣昶有主張，他和王敏2005年7月31日結婚，但妻子經常懷疑他外遇，讓他痛苦不堪，兩人2013年爭執是否要搬回寶山鄉居住，未料妻子就帶小孩回娘家，他和家人多次到妻子娘家要求返家均遭拒絕，雙方分居至今。他認為妻子誣指他家暴，還聲請保護令，也多次向媒體指控他吸毒、嫖妓，更以他違反保護令為由，報案36次，發出23封檢舉函，向外界供稱他的父親宣明智濫用特權要求警方袒護等。

宣昶有認為，雙方爭訟不斷，嚴重惡化家族間的情誼，再也無法維繫婚姻，他認為妻子經濟能力、家庭支持系統不足，且疏忽教導孩子，導致小孩有父母離間症候群，故請求法官判准兩人離婚，並酌定小孩的親權。

王敏則抗辯，丈夫不僅家暴，還在美國嫖妓、吸毒、酒駕，另拿出宣昶有2009年寫的悔過書，證明丈夫承認偷腥，認為宣昶有在婚姻中先有違失，不得要求離婚。

一審判准兩人婚姻難以維持，判准離婚，小孩監護權屬於宣昶有；案件上訴，高等法院認為，兩人都曾透過媒體指摘對方並揭露私事，加上雙方親友捲入訴訟，雙方對立勢同水火，感情不睦到達冰點，私下已經沒有連絡，王敏不斷指責丈夫對婚姻不忠、家暴、吸毒、情緒失控等，宣昶有則指王敏有「皇后、公主」思維，家庭觀念偏差，顯見雙方形同陌路，故判准兩人離婚。

判決指出，雙方家庭支持系統均健全穩定，但小孩出生至今，由王敏擔任主要照顧者至今，彼此互動良好，若貿然變動恐對小孩產生負面影響，法官認為，子女應由兩人共同行使、負擔親權，並由王敏負起主要照顧的責任，及決定小孩就學、就醫等，另雙方應在一年內接受30小時親職教育，宣昶有每月應給付小孩扶養費各2萬元，仍可上訴。

宣昶有（右）和父親宣明智（左）。本報資料照片
宣昶有（右）和父親宣明智（左）。本報資料照片
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離婚婚姻吸毒

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