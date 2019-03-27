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小林村國賠大逆轉勝訴 自救會盼高市府別再上訴

2019-03-27 12:35聯合報 記者林伯驊╱即時報導

莫拉克颱風造成小林村滅村慘劇將滿十周年，災民國賠官司今天高雄高分院更一審判高市府應賠償15位災民每人150萬到300萬元不等。自救會長蔡松諭聽判當庭落淚，會後他說，小林村付出最慘痛的代價，希望高市府不要再上訴，韓市長能來找災民談談，在今年莫拉克十周年之際讓國賠案劃下句號。

蔡松諭聽到宣判勝訴當下眼眶泛淚，與其他成員忍不住開口「謝謝合議庭」；獲判賠的災民劉秋民會後受訪顯得很開心，僅簡單說「感覺很開心」。

國賠案律師鄭文龍說，高市府應記取教訓，對往後的災難要更謹慎，這判決也有重要意義，一、二審認為「天災就沒有責任」是錯誤迷思，雖然無法百分百預測天災，但透過科技，有相當機制可以做到防災、減災工作。

「聽判的時候就落淚了」，蔡松諭說，平時每次宣判都準備勝、敗兩份聲明稿，勝訴的這一刻，反而話都說不出來；小林村本來就可避免更多人傷亡，卻付出最慘痛代價，「毫無作為的公務員居然可毫無責任」，此判決是對台灣未來災害防救很好的示範。

蔡松諭也說，從過去到現在為止高市府沒主動找災民談國賠訴訟，希望市長韓國瑜回國後來聽聽災民心聲，且高市府不要再上訴，讓小林村國賠案畫下句號。

災民劉秋民對於判決結果靦腆表示「感覺很開心」。記者林伯驊／攝影
災民劉秋民對於判決結果靦腆表示「感覺很開心」。記者林伯驊／攝影
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小林村自救會長蔡松諭（左三）宣判後受訪，籲高市府不要再上訴。記者林伯驊／攝影
小林村自救會長蔡松諭（左三）宣判後受訪，籲高市府不要再上訴。記者林伯驊／攝影
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國賠韓國瑜公務員颱風

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