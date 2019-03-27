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攜超額港幣出境遭扣喊冤 海關：可提行政救濟

2019-03-27 12:49中央社 桃園27日電

男子與2名友人共攜帶20萬港幣出境，但因為3人未同時通關，超額外幣遭沒入，男子對此喊冤。海關今天表示，全案由安檢單位認定，海關只是依法裁罰，當事人可提行政救濟。

新竹莊姓男子昨天與2名友人搭機到澳門開會，莊男個人攜帶3人所集中放在一起的20萬元港幣在身上，但未料莊男先抵達機場後，自稱因肚子餓先行通關，朋友在30分鐘後才抵達機場；但莊男在通關時，被航警局安檢人員發現攜帶超額外幣，移往海關處理。

海關依洗錢防制法等相關規定，將超過等值1萬美元的港幣沒入，莊男感到相當不解，表示海關不聽解釋，直說「差30分鐘，錢就飛了」，認為海關的處置太離譜，表示一定會提起訴願。

關務署台北關課長鍾治明上午受訪時表示，全案由出境安檢單位查獲後，由海關處理查扣；除了發還旅客1萬美元的港幣外，其餘沒入。

海關表示，依照「出入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，若旅客攜帶超過1萬元美元或等值外幣、新台幣10萬元、人民幣2萬元應主動申報。至於旅客表示將提訴願救濟，海關也尊重旅客行政救濟程序與權益。

部分海關人員表示，莊男在通關時，另外2名友人還在前往桃園機場的路上，並未進入機場管制區內，而莊男所稱友人還在後面的說法，由安檢人員認定，海關只是負責後端的的查扣等行政程序。

海關桃園機場安檢

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