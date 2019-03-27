女友跳樓亡他遭控加工自殺無罪 原因是有勸女友不要死

2019-03-27 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



湯姓女美髮師得知耿姓男友劈腿，前年1月清晨到耿的住處搭電梯上12樓墜樓身亡，檢警追查，耿案發前揚言「要去死我陪你」、「那我們就一起死吧」，檢方依加工自殺罪嫌起訴耿；法官調查，耿傳訊息是為勸阻湯女不要自殺，並沒有加工自殺犯意，一審去年判決耿無罪，案件上訴，高等法院今天駁回上訴，維持一審無罪判決。

檢方起訴指出，耿和湯女是男女朋友，但湯女事後發現耿早有一名交往6年的女友，心情不好。耿2017年1月1日晚間11時許傳Line給湯女，「等我一下」、「那我們就一起死吧」等語，認定耿友邀約湯女一起尋短。隔天凌晨，耿在住處讓湯女喝威士忌壯膽，再傳訊息「我等等九點就走」，促使湯女從12樓跳下，傷重不治。

湯女被發現墜樓摔落台北市和平東路三段公車站牌的停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留有遺書，檢警查出，懷疑湯女的死與耿有關，偵辦他加工自殺罪。

耿否認犯行，他供稱湯女多次傳訊息表示「好想去死」，他一直勸阻無效，才會傳訊息回「要去死我陪你」、「那我們就一起死吧」等語，誘使湯女前來他家，他目的是為了勸阻湯女自殺，之後兩人講好不死了，一起回家喝威士忌，也發生性關係，未料隔天早上他起床，湯女已經墜樓身亡。

一審認定，耿在警詢時供稱曾勸湯女不要跳樓，「兩人講好不死的」，也曾在頂樓天台告訴湯女說「跳樓是一件恐怖的事」，認定耿主觀上沒有希望湯女自殺，客觀上也無給湯女精神或物質的助力幫助湯女自殺，依罪證不足判決耿無罪。高院今天駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，檢方若要再上訴，將受限速審法規定。