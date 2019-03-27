為友人安裝GPS公親變事主 法官依職權告發授意者

2019-03-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民黃男為了解前妻謝女的行蹤，去年指示林男在謝女的轎車安裝GPS追蹤器，林找不知情的蘇姓友人前往停車場安裝，停車場負責人發現後告訴謝女，經謝女報警查獲林男，檢方將林起訴，台中地院今天依妨害秘密罪將林男判刑2月，得易科罰金。法官查出黃男參與本案，依職權告發由檢偵辦。

判決書指出，林男（41歲）為協助友人黃男查知其前妻謝女的行蹤，因由黃男處知悉謝女所駕駛的轎車，停放於台中市東區台中路的冰室停車場內。由黃男授意、指示林與蘇（獲不起訴處分）安裝GPS追蹤器在謝女的轎車上，藉此獲悉謝駕駛該車之所在位置。

林、蘇即於106年6月11日下午，由林駕車載蘇前往台中路的冰室停車場，林再交付他所購買具有定位追蹤訊息通報功能之GPS定位追蹤1組予蘇，並指示蘇將該GPS追蹤器安裝在謝女所使用轎車底盤，追蹤謝女轎車所在位置、移動方向，無故竊錄謝的非公開活動。黃則允諾事成後將給予報酬。

因冰室停車場負責人發覺林、蘇兩人形跡可疑有異，通知謝女到場，謝女持自備之GPS偵測器發覺車輛底盤遭裝設GPS裝置後，將車子開往台中市警三分局東區分駐所報案，警員自謝女轎車底盤將GPS追蹤器拆卸下來。