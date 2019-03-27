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降價後的3只勞力士 台北分署4月2日拍賣

2019-03-27 11:59聯合報 記者王聖藜╱即時報導

行政執行署台北分署下月2日下午3時將舉行名表、汽車、太陽眼鏡等動產及不動產聯合拍賣，當日另有吉祥物「拍寶」玩偶的抽獎活動，動產拍賣部分，詢問度最高的為3只勞力士手表，已有多位潛在買家於拍賣公告張貼後陸續來電探詢。

台北分署今天表示，本次拍賣的3只勞力士手表，為再行拍賣，應買人只要出價達原核定底價的一半即可將表帶回，預期當日競價會激烈。

台北分署說，本次拍賣的尚有日產LIVINA汽車1輛、REN、MAMUZ等品牌手提包8個、台灣本土法學雜誌社的商標權、「超跑女神」林思吟的CHANEL、LOUIS VUITTON衣服38件，HERMES、CHANEL、ROGER VIVIER名牌手環15副與萬用手冊1本、吊飾8件。

分署說，拍賣物件另有原在京華城門市販售的CK Jeans太陽眼鏡45支、AZZARO等廠牌香水1200瓶、珊瑚、玉等各類飾品288件、Moori Japan戰車行李箱2個、宏斌電子血壓計10台，深受行家喜愛的金龍牡丹高梁酒4箱，也在變賣之列。

至於不動產部分則有台北市萬華區、文山區、新北市新店區、深坑區等39筆土地，民眾如有投資置產規畫，也不失為投標應買的良機。

台北分署說，民眾想以優惠價格買到實用物品，務必把握機會攜帶身分證件到場競買，如欲購買不動產則請事先索取、填妥投標書及準備保證金，活動資訊可到台北分署官網查閱。

台北分署即將拍賣的勞力士手表。圖：台北分署提供
台北分署即將拍賣的勞力士手表。圖：台北分署提供
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台北分署即將拍賣的勞力士手表。圖：台北分署提供
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台北分署即將拍賣的勞力士手表。圖：台北分署提供
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