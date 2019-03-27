曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



湯月碧。本報資料照片 分享 facebook

有「上帝之手」美譽、曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人的台大醫院整形外科前主任湯月碧，涉利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，再持假發票向醫學基金會詐款35萬元，一審依貪汙罪判12年徒刑，褫奪公權5年，另違反商業會計法部分判刑1年，可易科罰金。案件上訴，高等法院認為，湯月碧已坦承犯行，審理期間也繳回犯罪所得，今天依貪汙罪改判9年徒刑，褫奪公權4年；商業會計法部分，仍維持1年徒刑，可上訴。

湯月碧是台大醫院前外科部教授兼整形外科主任，連勝文遭槍擊時，她擔任醫療小組召集人，連傷後復元良好，臉上看不出疤痕，她因此被封為「上帝之手」。她被控收賄事件爆發後，2014年向醫院報准退休。

法院調查，台大醫院2010年辦理「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」採購案，由湯月碧負責案子，她因和郭秀東的父親是舊識，兩人常談論醫療器材相關事情，她便勾結郭秀東、賴榮錦，為讓郭秀東得標，除將郭的產品規格定入招標規格，並透過助理洩漏訊息給郭，後來醫院辦理「微創水刀清創儀」及「多功能血管雷射」採購案，她也以類似手法護航，被查出獲益59萬餘元。

另外，湯月碧利用她與丈夫名義，自2009年分別捐款120萬、150萬給兩個基金會避稅，事後再利用不實發票向基金會申請補助款，詐得35萬餘元。

湯月碧雖矢口否認，但因事情多交由助理負責，助理證稱聯絡廠商、修改標案及向廠商索取假發票都受湯月碧指示，加上醫療器材廠商認罪，湯因此被判刑。