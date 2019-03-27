別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蘇花改蘇澳至東澳段從去年2月5日通車，為提醒民眾行車時放慢速度、注意安全，警方在隧道南下與北上路段各設置1支測速照相機，根據統計，從去年通車後到年底，總計有23600件違規罰單，警方表示，去年2月與今年2月相比，違規件數明顯有下降，表示用路人已熟悉路況，也呼籲民眾行車進入蘇花改時，應放慢車速注意安全。

縣警局交通隊表示，目前宜蘭縣內「績效」前兩名測速照相機，根據統計，第一名是蘇花改台九線東澳南下路段109.24公里處，去年2月開始通車統計到今年1月，總計有12484件罰單，第二名為蘇澳鎮台九線東澳隧道北上路段110.3公里處．總計有11116件，兩支測速照相機總計拍下23600件違規罰單，約有3000多萬罰鍰進入縣府縣庫。

交通隊表示，以今年2月與去年2月做比較，南下路段去年有1988件違規，今年下降至806件，北上路段去年有1301件，今年下降至670件，各路段違規件數皆有下降二分之一至三分之一。

在蘇花改通車之前，宜蘭縣罰單件數「第一名」是位在台九線新澳隧道的測速照相機，但與蘇花改同時間違規件數相比，也只有6200多張罰單，只有蘇花改兩支測速桿合計的4分之1，甚至不到南下線的一半。