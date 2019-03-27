淚訴遭硬上菊花失守 監視器卻拍到2人緊貼不斷抽動

2019-03-27 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



泰國籍男子因案在台北監獄服刑，卻被同房舍獄友控訴在去年7月25日，陸續用手指、下體性侵他，但檢方勘驗監視器發現，被害男子遭指侵、性侵前後，不但沒有反抗，還主動掀開棉被，2人下半身緊貼抽動，難認泰男有違反其意願，偵結予以不起訴處分。

男子控訴，當天凌晨12點多，泰籍男子（49歲）先試用手指插他肛門，2天後又用下體性侵，都是違反他意願，控告對方強制性交。

檢方訊時泰男堅決否認，辯稱指交前有先摸對方屁股，卻沒有被拍開，所以認為是被默許的，手指伸入時他也沒抗拒，還說沒有用下體性侵，只是隔著褲子磨蹭，而且獄友還有主動把棉被、褲子拉起來，並沒有抗拒舉動。

檢方勘驗監視器發現，男子時常把右腳橫跨在泰男身上，並且主動掀開棉被，可見當時並非處於熟睡而不知抗拒情形；男子則證稱說，一開始沒有反抗，是因為和對方在同一舍房，之後還要相處。

但檢方發現，男子遭害卻沒有任何厭惡、畏懼表現，反而持續仰躺、屈膝，或是側躺背對，甚至還會把右腳跨在泰男身上，期間卻持續被用手指性侵，過程中並未見泰男有施以強制力或言語恐嚇違反其意願。

監視器還拍到，男子側躺背對泰男還主動掀開棉被，雙方下半身緊貼再一起，泰男呈現前後抽動姿勢，過程中男子都沒有抗拒，直到結束也沒有迴避或指責對方情況，加上驗傷報告指出，男子肛門有撕裂傷，可證明確實發生性行為。