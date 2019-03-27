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大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08聯合報 記者林伯驊╱即時報導

2009年莫拉克颱風釀前高雄縣甲仙鄉小林村滅村慘劇，共381死、16人失蹤，居民認為公所等政府機關未落實撤離、積極展開救災，怒訴請國賠，不過一、二審皆敗訴，僅15人獲最高法院發回更審，今天高雄高分院更一審宣判，15人逆轉每人獲賠150萬到300萬元，仍可上訴。

災民提告指出，依歷史經驗顯示，颱風、豪雨容易造成小林村土石流等災害，事發前一年，卡玫基颱風有25.86公頃土地崩塌、釀6死；2009年8月9日上午6點多，甲仙鄉小林村旁的獻肚山發生大規模山崩，小林村169戶全遭土石掩埋。

災民主張，山崩前2天，農委會水保局已將六龜、甲仙發布土石流黃色及紅色警戒，高雄縣府也接獲中央示警，通報甲仙災害應變中心及小林村村長，相關通聯多達17通，但甲仙災變中心卻多次沒人接電話，未依規定確實撤離疏散，且滅村後沒有積極展開救災，高縣府也未盡督導之責。

由於此案共上百位小林村災民向甲仙公所、高市府請求國賠，總金額高達5.9億，因人數眾多法院分兩案審理，但一、二審全數敗訴。

上訴最高法院後，合議庭仍認為絕大部分的災民無法證明莫拉克造成損害與公務員不作為有關，共駁回123人，但針對「高危險潛勢地區」已發布土石流紅色警戒，卻是否未強制撤離居民，將15人發回更審，要求查明高市府是否未盡責任之處。

2009年莫拉克襲台，釀前高雄縣甲仙鄉小林村滅村。圖／本報資料照
2009年莫拉克襲台，釀前高雄縣甲仙鄉小林村滅村。圖／本報資料照
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莫拉克襲台挾帶強風豪雨，導致小林村旁獻肚山崩塌，土石掩埋小林村全村169戶，當時...
莫拉克襲台挾帶強風豪雨，導致小林村旁獻肚山崩塌，土石掩埋小林村全村169戶，當時空拍照只見滾滾泥流。記者林伯驊／翻攝
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小林村居民當時在斷橋另一邊求援。圖／本報資料照
小林村居民當時在斷橋另一邊求援。圖／本報資料照
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土石流颱風國賠

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