大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



2009年莫拉克颱風釀前高雄縣甲仙鄉小林村滅村慘劇，共381死、16人失蹤，居民認為公所等政府機關未落實撤離、積極展開救災，怒訴請國賠，不過一、二審皆敗訴，僅15人獲最高法院發回更審，今天高雄高分院更一審宣判，15人逆轉每人獲賠150萬到300萬元，仍可上訴。

災民提告指出，依歷史經驗顯示，颱風、豪雨容易造成小林村土石流等災害，事發前一年，卡玫基颱風有25.86公頃土地崩塌、釀6死；2009年8月9日上午6點多，甲仙鄉小林村旁的獻肚山發生大規模山崩，小林村169戶全遭土石掩埋。

災民主張，山崩前2天，農委會水保局已將六龜、甲仙發布土石流黃色及紅色警戒，高雄縣府也接獲中央示警，通報甲仙災害應變中心及小林村村長，相關通聯多達17通，但甲仙災變中心卻多次沒人接電話，未依規定確實撤離疏散，且滅村後沒有積極展開救災，高縣府也未盡督導之責。

由於此案共上百位小林村災民向甲仙公所、高市府請求國賠，總金額高達5.9億，因人數眾多法院分兩案審理，但一、二審全數敗訴。