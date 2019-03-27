台北分署4月2日拍賣會 勞力士錶詢問度高

2019-03-27 11:45 中央社 台北27日電



法務部行政執行署台北分署今天表示，將於4月2日舉行拍賣會，其中3只勞力士錶詢問度高，此外，本次拍賣標的包括汽車、名牌手提包，歡迎民眾屆時到場競標。

台北分署新聞稿指出，預定4月2日星期二下午3時舉行名錶、汽車、太陽眼鏡等動產及不動產聯合拍賣，其中3只勞力士錶經拍賣公告張貼後，已有不少民眾來電探詢。

台北分署表示，這次拍賣勞力士錶為再行拍賣，因此應買人只要出價達原底價的一半，即可將勞力士錶帶回，預期拍賣當日競價將相當激烈，喜愛蒐集名錶的民眾，不要錯過這次難得的機會。

新聞稿指出，本次拍賣物件還有日產LIVINA汽車1輛、品牌手提包8個，及台灣本土法學雜誌社的商標權，並繼續變賣涉詐欺案的「超跑女神」林思吟收藏的名牌衣服、手環及吊飾等。

台北分署表示，原在京華城門市販售的CK Jeans太陽眼鏡45支、AZZARO等廠牌香水100瓶、各類飾品288件、戰車行李箱2個、宏斌電子血壓計10台，也在此次變賣的行列。

不動產拍賣部分，台北分署預計拍賣台北市萬華區、文山區，及新北市新店區、深坑區等39筆土地。

台北分署為增加現場買氣，將於當日開標前，再次舉辦吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，凡登記應買的民眾即可取得抽獎資格。

台北分署呼籲，想以優惠價格買到實用拍賣物品的民眾，務必把握機會攜帶身分證件到場競買，也可預先到台北分署官網查閱詳細拍賣公告內容，並持續追蹤台北分署FB粉絲專頁。