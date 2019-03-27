女友跳樓亡 男子涉加工自殺二審仍判無罪

2019-03-27 11:44 中央社 台北27日電



台北市25歲湯姓美髮師墜樓案，耿姓男友曾揚言「要去死我陪你」，遭檢方依加工自殺罪起訴。二審高院今天仍認定耿男主觀上沒有希望女友自殺，並無犯意，因罪證不足，判他無罪。

全案緣於湯姓美髮師於民國106年1月2日早上7時左右從13樓高樓摔落至和平東路三段公車站牌停等區，當場死亡，現場未有遺書，警方初步排除他殺可能，並懷疑是情感糾葛。

檢警調查，湯女與男友一同在住處，疑因為不滿男方劈腿等行為，憤而跳樓自殺。男子向警方供稱，當時雙方的確有爭執，但後來已和好，共同入睡，沒想到女子會想不開跳樓。

檢警後來查出，耿男案發前曾揚言「要去死我陪你」，且事後刪除與湯女LINE對話的部分紀錄，檢方調查後，依加工自殺罪起訴耿男。

一審法官調查，耿男在警詢時供稱曾勸湯女不要跳樓，「兩人講好不死的」，也曾在頂樓天台告訴湯女說「跳樓是一件恐怖的事」，認定耿男主觀上沒有希望湯女自殺，客觀上也無給湯女精神或物質的助力幫助湯女自殺，依罪證不足判決耿男無罪。

案經檢方上訴，二審台灣高等法院今天認定原審判決無誤，駁回上訴，維持無罪判決。因一、二審均判無罪，檢方若要上訴，將受限速審法規定。

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